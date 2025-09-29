Псковcкая обл.
Спорт

Великолукский «Экспресс» сыграл вничью с ФК «Балтика» в 20-м туре ЮФЛ Северо-Запада

30.09.2025 10:50|ПсковКомментариев: 0

Футбольная команда «Экспресс» (игроки 2010 года рождения) в 20-м туре Юношеской футбольной лиги Северо-Запада сыграла вничью с одним из лидеров ФК «Балтика» на домашнем стадионе, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук. 

Фото: администрация Великих Лук

«Балтика» открыла счёт на 68 минуте, но на 74 – «Экспресс» уже сравнял. Концовка матча была напряженной, но забитых голов больше не было. Итоговый счет – 1:1 (Гордей Тишков – Богдан Дроздов).

21 тур ЮФЛ Северо-Запада великолукские команды проведут в гостях в городе Череповец. Для них есть хороший шанс заработать очки на выезде.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
