Спорт

Футбольный турнир «Кубок Машиностроителя» стартует в Пскове 1 октября

Футбольный турнир «Кубок Машиностроителя» начнется сегодня в 22:00 в Пскове, сообщил Псковской Ленте Новостей сотрудник спортивного отдела стадиона Иван Полонский.

Сегодня в рамках чемпионата, который продлится месяц, пройдут первые два матча. Всего в соревнованиях участвуют семь команд.

За первое место победителям вручат кубок, медали и подарки от партнёра — стадиона «Машиностроитель». Команды, занявшие второе и третье места, получат медали и подарки. Также предусмотрены индивидуальные награды в номинациях «лучший вратарь», «лучший защитник», «лучший нападающий», «лучший игрок» и «лучший бомбардир».