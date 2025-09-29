Спорт

Оргкомитет встречи воздухоплавателей в Великих Луках приглашает партнеров

Оргкомитет Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках открывает приём заявок от спонсоров и благотворителей, желающих стать частью одного из самых ярких и ожидаемых событий в мире спортивного воздухоплавания, сообщили в официальном Telegram-канале мероприятия.

Изображение здесь и далее: «Воздухоплавание | Великие Луки» / Telegram-канал

«Это уникальное мероприятие — крупнейшее в России традиционное спортивное событие в сфере аэростатного спорта — ежегодно привлекает внимание тысяч зрителей, десятков команд из разных стран и широкой медийной аудитории. Участие в проекте предоставляет эксклюзивные возможности для продвижения бренда, укрепления деловой репутации и формирования позитивного имиджа», - обратились к потенциальным спонсорам организаторы.

Возможности для партнёров:

Размещение логотипов на аэростатах, баннерах, щитах и в официальных медиа-материалах;

Участие в полётах на тепловых аэростатах (от 1 до 10 участников, в зависимости от уровня поддержки);

Интеграция в рекламные и информационные кампании: буклеты, пресс-релизы, видеоролики, публикации в СМИ;

Присутствие бренда на стартах, церемониях и официальных мероприятиях встречи;

Гибкие форматы сотрудничества, адаптированные под цели и задачи каждого партнёра.

«Уровень привилегий зависит от выбранного пакета участия. Мы готовы обсудить индивидуальные условия и предложить формат, максимально соответствующий интересам вашей компании или фонда. Присоединяйтесь к мероприятию, которое объединяет небо, спорт и красоту! Станьте частью события, которое по праву считается визитной карточкой российского воздухоплавания», - призвали организаторы.

Телефон: +7 (911) 690-62-95.