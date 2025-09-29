Оргкомитет встречи воздухоплавателей в Великих Луках приглашает партнеров

Оргкомитет Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках открывает приём заявок от спонсоров и благотворителей, желающих стать частью одного из самых ярких и ожидаемых событий в мире спортивного воздухоплавания, сообщили в официальном Telegram-канале мероприятия.
Изображение здесь и далее: «Воздухоплавание | Великие Луки» / Telegram-канал
«Это уникальное мероприятие — крупнейшее в России традиционное спортивное событие в сфере аэростатного спорта — ежегодно привлекает внимание тысяч зрителей, десятков команд из разных стран и широкой медийной аудитории. Участие в проекте предоставляет эксклюзивные возможности для продвижения бренда, укрепления деловой репутации и формирования позитивного имиджа», - обратились к потенциальным спонсорам организаторы.
Возможности для партнёров:
«Уровень привилегий зависит от выбранного пакета участия. Мы готовы обсудить индивидуальные условия и предложить формат, максимально соответствующий интересам вашей компании или фонда. Присоединяйтесь к мероприятию, которое объединяет небо, спорт и красоту! Станьте частью события, которое по праву считается визитной карточкой российского воздухоплавания», - призвали организаторы.
Телефон: +7 (911) 690-62-95.