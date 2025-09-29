Спорт

Псковский эколог Сергей Елизаров финишировал в триатлоне Ironman быстрее чем за 10 часов

Эколог, создатель проекта «Экомышление», ведущий программы «Экосреда» на ПЛН FM Сергей Елизаров принял участие в «железной» дистанции триатлона Ironman в Италии 20 сентября и стал первым спортсменом-любителем из Псковской области, который преодолел ее быстрее чем за 10 часов. Подробнее о своем участии в гонке Сергей Елизаров рассказал Псковской Ленте Новостей.

Фото: Сергей Елизаров

Сергей Елизаров финишировал с результатом 9 часов 43 минуты 34 секунду. Это второй результат среди россиян, принявших участие в соревнованиях в 2025 году в этой локации. Участие осложнилось потерей часов на плавательном этапе. Поэтому, как сказал Сергей Елизаров, «вся гонка прошла по ощущениям», и он до последнего не знал, с каким временем финиширует. Кроме того, в этот день выдалась жаркая погода, и из-за температуры 30 градусов с дистанции сошло несколько сотен спортсменов.

«Если не ошибаюсь, то я первый среди псковских триатлонистов-любителей, кто вышел из 10 часов на полной дистанции триатлона. Мое время приравнивается к кандидату в мастера спорта. Впереди новые цели и новые вызовы. И я уже не могу остановиться. Попробуйте триатлон, я уверен, что вам это понравится!» - рассказал Сергей Елизаров.

Ironman — серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона (WTC). Каждая отдельная гонка серии состоит из трёх этапов, проводимых в следующем порядке без перерывов: заплыв на 2,4 мили (3,86 км), заезд на велосипеде по шоссе на 112 миль (180,25 км) и марафонский забег на 26,2 мили (42,195 км). Триатлон Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире.