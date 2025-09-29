Спорт

Чемпионат и первенство Псковской области по мотокроссу пройдут 5 октября

Чемпионат и первенство Псковской области по мотокроссу пройдут 5 октября в Ваулиных Горах в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, на трассу выйдут около 100 спортсменов — в числе участников не только псковичи, но и гонщики из регионов СЗФО и Республики Беларусь.

Гостей ждут заезды в разных классах мотоциклов: от 50 кубов до open; яркие старты юных пилотов, любителей и ветеранов; мощные эмоции и захватывающее зрелище.

Торжественное открытие — в 12:00, вход свободный.

Спонсоры мероприятия — «Автосалон 1» на Труда, 26 и «Автосалон №1» на Леона Поземского, 114. Гости смогут вживую познакомиться с впечатляющим кроссовером CHERY Tiggo 9, стильным и доступным BELGEE X50 и динамичным CHANGAN UNI-K.

Организаторы соревнований — министерство спорта Псковской области, региональное отделение ДОСААФ и федерация мотоциклетного спорта России, которая в этом году отмечает своё 20-летие.