Спорт

Псковские атлеты посоветовали спорт без изнурений для поддержания здоровья

Как поддерживать хорошую физическую форму без строгих тренировок, рассказали в эфире программы «Семейные ценности» на радиостанции «ПЛН FM» кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике Александр Дмитриев и тренер-преподаватель Мария Прудская.

Александр Дмитриев, который сам прошел путь от любительского спорта к достижениям в тяжелой атлетике, поделился своим мнением о важности физической активности для каждого человека. «Обычному человеку, по моему мнению, достаточно физкультуры. Люди часто путают физкультуру и спорт: физкультура предназначена для жизни, а спорт — для соревнований и достижений. Обычному человеку, независимо от возраста, достаточно просто любой физической нагрузки: погулять в лесу, пробежаться или сходить в тренажерный зал, но не каждый день, а 2-3 раза в неделю — этого абсолютно достаточно. Банально, но если человек приучит себя к зарядке по утрам, это уже будет большим плюсом для профилактики заболеваний. Также существуют разные мнения по поводу обливания и других подобных практик, но я сам пробовал купание в проруби и обливание — это действительно бодрит. Эти методы доступны каждому, и за них не нужно платить деньги», — выразил свою позицию рекордсмен.

Мария Прудская добавила, что важно выбирать занятия, которые нравятся. «Я считаю, что нужно выбрать что-то, что тебе интересно: это может быть бассейн, танцы, прогулки, занятия в тренажерном зале или пробежки. Что касается регулярности, то стоит начинать постепенно. Если ты сразу же начнешь заниматься каждый день и резко прыгнешь с места в карьер, то это быстро надоест и закончится так же быстро. Нужно прививать привычку постепенно», — подчеркнула девушка.

По мнению Марии, около 70% успеха в поддержании формы зависит от питания, а физическая активность играет лишь вспомогательную роль. Также спортсмены отметили высокое значение здорового сна.

В программе гости студии пришли к выводу, что поддерживать хорошую физическую форму можно, следуя простым рекомендациям и выбирая те виды активности, которые приносят удовольствие.