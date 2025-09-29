Псковcкая обл.
Спорт

Чемпионат по классическим шахматам стартует в Пскове 9 октября

06.10.2025 16:03

Чемпионат по классическим шахматам начнется в Пскове с 9 октября по адресу: Октябрьский проспект, дом 38, сообщил Псковской Ленте Новостей директор АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим» Святослав Самсонов.  

Изображение: группа «Анлим» из сети «ВКонтакте»

Мероприятие начнётся в 16:55, а регистрация участников — в 16:30. Количество участников обычно ограничено до 40 человек из-за ограниченной вместимости площадки. На данный момент подано 28 заявок. Заявки на участие принимаются до 8 октября.  

Победителям турнира вручат медали и грамоты от спорткомитета, а также денежные призы.  

Турнир будет проходить до 6 ноября. Подробности можно узнать в группе «ВКонтакте».

Источник: Псковская Лента Новостей
