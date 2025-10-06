Спорт

Команда из Псковской области заняла второе место в военно-патриотической игре «Наша сила в единстве»

Команда из Псковской области заняла второе место в военно-патриотической игре «Наша сила в единстве», сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Фото: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»

Состязания проходили в городе Грозный с 29 сентября по 4 октября.

Юноши в возрасте 15–17 лет проходили испытания по различным военно-прикладным видам спорта: бег по пересеченной местности с огневыми рубежами, сборка и разборка автомата Калашникова, снаряжение магазина, метание гранаты, стрельба из автомата и лука, подтягивание, оказание первой медицинской помощи, строевая подготовка, военно-историческая викторина.

Псковский регион представляла команда из города Великие Луки:

Евгений Максименок (МАОУ «Кадетская школа»)

Юрий Андреев (МАОУ «Кадетская школа»)

Владимир Кудров (МАОУ «Кадетская школа»)

Ярослав Козлов (МАОУ «Кадетская школа»)

Даниил Пасуев (МБОУ «СОШ №1»)

Егор Никитин (МАОУ «Кадетская школа»)

Денис Виснап (МБОУ «СОШ №6»)

Илья Кондратьев (МБОУ «Лицей №10»)

Андрей Макаров (МАОУ «СОШ №12»)

Ярослав Иванов (МБОУ «СОШ №2»)

Руководители команды:

Роман Кузнецов – преподаватель ОБЖ МАОУ «Кадетская школа» и Олег Файнберг – учитель физической культуры МБОУ «СОШ №1».

«Завоевание второго места стало результатом многомесячных усилий, дисциплины и сплочённости команды. Участие в подобных мероприятиях не только развивает физическую и военно-прикладную подготовку молодежи, но и воспитывает в них патриотизм, ответственность и любовь к Родине. Поздравляем ребят и руководителей с заслуженной победой и достойным представлением Псковской области!» - отметили в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».