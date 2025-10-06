Команда из Псковской области заняла второе место в военно-патриотической игре «Наша сила в единстве», сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».
Фото: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»
Состязания проходили в городе Грозный с 29 сентября по 4 октября.
Юноши в возрасте 15–17 лет проходили испытания по различным военно-прикладным видам спорта: бег по пересеченной местности с огневыми рубежами, сборка и разборка автомата Калашникова, снаряжение магазина, метание гранаты, стрельба из автомата и лука, подтягивание, оказание первой медицинской помощи, строевая подготовка, военно-историческая викторина.
Псковский регион представляла команда из города Великие Луки:
Руководители команды:
Роман Кузнецов – преподаватель ОБЖ МАОУ «Кадетская школа» и Олег Файнберг – учитель физической культуры МБОУ «СОШ №1».
«Завоевание второго места стало результатом многомесячных усилий, дисциплины и сплочённости команды. Участие в подобных мероприятиях не только развивает физическую и военно-прикладную подготовку молодежи, но и воспитывает в них патриотизм, ответственность и любовь к Родине. Поздравляем ребят и руководителей с заслуженной победой и достойным представлением Псковской области!» - отметили в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».