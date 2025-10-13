Спорт

Псковский «Нордман» одержал семь побед в семи матчах и возглавил турнирную таблицу в Суперлиге по настольному теннису

Псковский клуб Nordman блестяще стартовал в первом туре профессиональной лиги по настольному теннису среди клубов России, который завершился 12 октября в московском спортивном комплексе «Чертаново». Команда выиграла все семь своих матчей и по итогам первого этапа чемпионата возглавила турнирную таблицу. Об этом пишет руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

В соревнованиях принимают участие 16 сильнейших команд из разных регионов России — от Санкт-Петербурга до Находки. Несмотря на мощную конкуренцию, псковские спортсмены показали безупречный результат.

«Это только первый шаг — впереди еще три тура. Чемпионат завершается весной 2026 года, и наша задача — выйти из Супер-лиги в Премьер-лигу. В нее сможет перейти только одна команда-победитель. Будем бороться за лидерство! Идем только вперед!» — пишет Юрий Сорокин.

Состав псковской команды:

Георгий Власов — мастер спорта международного класса;

Александр Ханин — мастер спорта международного класса;

Иван Никулин — мастер спорта;

Рамиль Мутыгуллин — мастер спорта.

Возглавляет команду многократный чемпион России, тренер молодежной сборной страны Вячеслав Буров.