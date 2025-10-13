Спорт

Великолукский «Экспресс» победой завершил сезон в ЮФЛ Северо-Запад

Футболисты великолукского «Экспресса» (2010 года рождения) успешно завершили выступление в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ) Северо-Запад уверенной победой над петрозаводской СШ-7 со счетом 3:1. Матч, состоявшийся на стадионе «Экспресс», стал заключительным в сезоне для команды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

Фото: администрация Великих Лук

С первых минут матча хозяева поля взяли инициативу в свои руки, создав несколько опасных моментов у ворот соперника. Однако долгое время поразить ворота не удавалось. Первый гол был забит лишь на 32-й минуте: капитан команды Даниил Козлов открыл счет, отправив мяч в сетку.

Во втором тайме напор «Экспресса» только усилился. Уже на 49-й минуте Матвей Корнеев удвоил преимущество своей команды, чем привел в восторг местных болельщиков, активно поддерживавших свою команду. На 71-й минуте Елисей Осадчук, реализовав пенальти, установил окончательный счет матча — 3:1.