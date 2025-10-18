Спорт

Боксеры из Беларуси и СЗФО поборолись за Кубок Победы в Великих Луках

В Великих Луках прошёл матч-реванш между сборными Беларуси и Северо-Западного федерального округа России в рамках 27-го турнира памяти тренера Евгения Клевцова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фотографии: Александр Воробьев

Сражение проходило за Кубок Победы — символ мужества, чести и непреклонной воли к победе. На ринг вышли пять пар бойцов, представляющих разные весовые категории. И каждый из них был готов драться не только за победу, но и за честь своей команды, флага, школы.

Перед началом поединков зрителей и участников поприветствовали почётные гости турнира: член исполкома Федерации бокса России, руководитель федерации в СЗФО Саид Тулаков, врио министра спорта Псковской области Галина Овсова, старший тренер сборной Псковской области и команды СЗФО Вадим Голик, чемпион Европы по версии WBO, чемпион мира WBF, директор спортшколы «Олимп» Артур Акавов, президент Фонда поддержки бокса Псковской области Александр Аверин, тренер сборной Республики Беларусь Александр Мостыка, легенда бокса, чемпион мира по версиям WBA и IBF; Денис Лебедев и заместитель главы города Великие Луки Николай Андросович.

«После торжественных речей началось главное — бой! Четыре раунда — четыре вихря эмоций, напряжения, силы и отточенного мастерства. В каждом спарринге — искра, воля, характер», - рассказали в администрации.

Сборная Северо-Западного федерального округа России показала абсолютное превосходство — итоговый счёт 5:0.

В администрации уточнили, что особую гордость у великолучан вызвало выступление двух своих земляков: мастера спорта международного класса, члена сборной России, серебряного призёра чемпионата России 2018 года Сергея Егорова и мастера спорта России, многократного победителя всероссийских и региональных турниров Кирилла Титова.

«Эта победа — не просто спортивный результат. Это память, наследие, движение вперёд. Кубок Победы остался в России, в надёжных руках наших чемпионов. И пусть это было сражение на ринге, но его отголоски останутся в сердцах зрителей надолго. Турнир памяти Клевцова снова доказал: бокс — это не просто спорт, это — школа жизни и путь к вершинам!» - заключили в администрации.