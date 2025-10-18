Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как устроить свидание мечты?
От яблока до яблони
ПЛН 25 лет
развивающие секции для детей
О новый местах для туристов
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Денис Иванов об округе №15
Господин Рейтингомер
вишневый сквер
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Города для людей
Нам любые дОроги дорОги...
Вакансии Россети
Альфа-Банк и «Серебряный старт»
 
 
 
ещё Спорт 18.10.2025 17:050 Боксеры из Беларуси и СЗФО поборолись за Кубок Победы в Великих Луках 20.10.2025 13:090 Чемпионат по бегу памяти жертв фашизма прошёл в Порховском округе 20.10.2025 12:250 Псковичи повторили популярный челлендж Газманова. ВИДЕО 20.10.2025 12:170 Четыре экипажа вылетели с трассы на финале Кубка РФ по ралли в Псковской области 20.10.2025 08:400 Псковские каратисты вернулись с медалями с открытого первенства Гомельской области по Каратэ WKF 19.10.2025 21:200 Сотрудники Арбитражного суда Псковской области выполнили нормативы ГТО
 
 
 
Самое популярное 16.10.2025 22:000 Врач дал рекомендации по употреблению витамина D в зимний период 16.10.2025 12:487 В России назвали размер зарплаты бедных 13.10.2025 12:370 Ушел из жизни доцент ПсковГУ Мкртыч Давтян 13.10.2025 17:550 Рейтингомер: три дела Ильиной, новый начальник УГХ и непонятки с Брутяном 14.10.2025 14:562 Стало известно, почему некоторым псковичам пришли большие суммы за отопление
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Чемпионат по бегу памяти жертв фашизма прошёл в Порховском округе

20.10.2025 13:09|ПсковКомментариев: 0

Подведены итоги 47-го открытого чемпионата по бегу на шоссе «Порхов — Красуха», посвященного памяти жертв фашизма. Традиционные соревнования прошли в Порховском муниципальном округе, они были приурочены ко Дню памяти жителей сожженных деревень Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве региона. 

Фотографии: «Порховский вестник»

В чемпионате приняли участие 118 легкоатлетов из разных муниципальных образований Псковской области и Санкт-Петербурга. Они выступили в забегах на 3, 5, 10 километров, а также приняли участие в полумарафоне.

По итогу забегов в командном зачете среди городов Великие Луки уступили Пскову. Среди муниципалитетов первое место завоевала команда Невельского округа, «серебро» - у команды Псковского округа, замыкает тройку лидеров команда Стругокрасненского округа.

На дистанции 21,1 километра среди мужчин победу одержал великолучанин Михаил Вязанко. Первое место в полумарафонской дистанции среди юношей занял уроженец Порхова Борис Никитин, он же стал абсолютным победителем чемпионата среди мужчин.

Перед стартом участники чемпионата почтили память жертв фашизма, возложив венки к подножию монумента «Скорбящая псковитянка».

Итоги чемпионата можно посмотреть по ссылке.

Подготовкой и проведением мероприятия занимался организационный комитет чемпионата, который создан по распоряжению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Напомним, трагедия в деревне Красуха произошла почти 82 года назад. 27 ноября 1943 года отряд фашистских карателей вошел в деревню после того, как недалеко от населенного пункта была уничтожена машина с представителями немецкого командования. Поджигая дома, всех жителей согнали в колхозное гумно. Перед массовой казнью от жителей Красухи требовали выдать местоположение партизан, но ответа не дождались. После этого сарай подожгли, а тех, кто пытался вырваться из огня, убивали автоматной очередью. Тогда погибли 283 человека. В живых остался только один свидетель трагедии – жительница деревни Красуха Мария Лукинична Павлова, ставшая прообразам «Скорбящей псковитянки», в огне погибли ее дети.

Подобная участь постигла 19 окрестных деревень и еще тысячи по всей области. В их числе деревня Ланева Гора в Псковском муниципальном округе, которую фашисты сожгли вместе с жителями 22 октября того же года. В память об этой трагедии, так и о тысячах других, которые произошли в годы оккупации на Псковщине, по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 22 октября установлена региональная дата — День памяти жителей сожженных деревень.

Всего за годы фашистской оккупации на территории Псковской области убито более 70 тысяч мирных жителей, уничтожено свыше 5 тысяч деревень.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
С декабря в России могут начать действовать ограничения на количество банковских карт у одного человека. А сколько у вас карт?
В опросе приняло участие 265 человек
20.10.2025, 13:390 Почему псковичи выбирают TENET? 20.10.2025, 13:380 Более двух тысяч самозанятых псковичей задумываются о будущей пенсии  20.10.2025, 13:220 В Пскове стали известны потенциальные адреса зарядных станций для электротранспорта 20.10.2025, 13:190 Росгвардейцы поздравили пап погибших псковских сослуживцев с Днем отца
20.10.2025, 13:090 Чемпионат по бегу памяти жертв фашизма прошёл в Порховском округе 20.10.2025, 13:070 Топ-3 киберугроз для школьников и студентов назвал Ростелеком 20.10.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Должны ли быть мэры в правительстве? 20.10.2025, 12:570 «Ольгинский десант» помог очистить от осенней листвы Изборскую крепость
20.10.2025, 12:490 Росстат описал среднестатистического россиянина 20.10.2025, 12:470 За бренд «Печоры – колыбель православия» округу выделили 40 млн рублей 20.10.2025, 12:380 «Постскриптум»: Должны ли быть мэры в правительстве?  20.10.2025, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Новый ГОСТ и общественный транспорт Пскова
20.10.2025, 12:250 Псковичи повторили популярный челлендж Газманова. ВИДЕО 20.10.2025, 12:170 Четыре экипажа вылетели с трассы на финале Кубка РФ по ралли в Псковской области 20.10.2025, 12:100 «ГорДозор»: Новый ГОСТ и общественный транспорт Пскова 20.10.2025, 12:070 Псковские школьники и студенты могут стать участниками Кубка CTF России по кибербезопасности
20.10.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция проекта «Деловой полдень» 20.10.2025, 11:470 Новый автобусный рейс Псков – Москва начнет курсировать с 21 октября 20.10.2025, 11:270 В Псковском филиале университета ФСИН состоялся день открытых дверей 20.10.2025, 11:170 Пять артиллерийских снарядов идентифицировали в великолукской деревне Лычево
20.10.2025, 11:160 Почти четверть россиян путешествуют ради косметических процедур — опрос 20.10.2025, 11:040 Из двора на улице Розы Люксембург в Великих Луках эвакуировали брошенный автомобиль 20.10.2025, 10:590 Дом сгорел в невельской деревне Усть-Долыссы 20.10.2025, 10:570 Псковичей приглашают на бизнес-миссию в Армению
20.10.2025, 10:510 Уголовное дело возбудили по факту незаконной вырубки 900 деревьев в Печорском округе 20.10.2025, 10:500 Летняя кухня и баня горели в псковской деревне Кузнецово 20.10.2025, 10:470 «Деловой полдень»: Университет и бизнес. Модели эффективного взаимодействия 20.10.2025, 10:400 Россияне оформили свыше 1 миллиона самозапретов на кредиты в сентябре
20.10.2025, 10:291 Ретроспектива: незнакомая площадь Ленина 20.10.2025, 10:270 Жилой дом горел в новосокольнической деревне Минино 20.10.2025, 10:250 Котята рыси попали в фотоловушку в Псковской области 20.10.2025, 10:210 Автомобиль Audi подожгли в гдовской деревне Луневщина
20.10.2025, 10:200 Поганкины палаты и Картинная галерея в Пскове закрыты 20 октября 20.10.2025, 10:080 Женщина погибла при пожаре в Новосокольниках из-за неосторожности при курении 20.10.2025, 10:030 67% псковичей оказывают родителям финансовую помощь — опрос 20.10.2025, 10:000 ДТП затрудняет движение на Рижском проспекте в Пскове
20.10.2025, 09:440 По четырем адресам в Пскове 20 октября проверят систему оповещения 20.10.2025, 09:410 Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил о конце мигрантского беспредела 20.10.2025, 09:150 Пенсии в ноябре выплатят раньше из-за праздников 20.10.2025, 09:000 ПЛН продолжает прием предложений в рамках проекта «100 самых влиятельных псковичей-2025»
20.10.2025, 09:000 Число получателей единого пособия на детей достигло почти 10 млн 20.10.2025, 08:410 Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе «Великий Новгород – Псков» 20.10.2025, 08:400 Псковские каратисты вернулись с медалями с открытого первенства Гомельской области по Каратэ WKF 20.10.2025, 08:200 Цены на шиномонтаж в России подскочили на 13-29% за год
20.10.2025, 08:000 Снижение ключевой повлияет на ВВП только в 2027-м — Счетная палата 20.10.2025, 07:300 Пскович запечатлел самую яркую комету года в России над Псковским районом 20.10.2025, 07:000 Международный день поваров отмечают 20 октября 19.10.2025, 22:000 Последнюю инспекцию памятников археологии за 2025 год провели в Псковской области
19.10.2025, 21:400 Михаил Ведерников: От качества дорог зависит безопасность людей 19.10.2025, 21:200 Сотрудники Арбитражного суда Псковской области выполнили нормативы ГТО 19.10.2025, 21:000 В госархиве рассказали о мысе, который носит имя уроженца Псковской области 19.10.2025, 20:400 Облачность уплотнится на Северо-Западе России на предстоящей неделе
19.10.2025, 20:200 Стали известны подробности драки замгубернатора Вологодской области с псковским предпринимателем 19.10.2025, 20:000 В великолукском отделении партии «Единая Россия» отметили День отца 19.10.2025, 19:400 Митрополит Матфей совершил Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе  19.10.2025, 19:200 ФК «Луки-Энергия» проиграл «Зениту-2» в первенстве России
19.10.2025, 19:000 Скорость ограничат на пяти участках трассы Р-23 «Псков» 20 октября 19.10.2025, 18:400 Житель Пыталово празднует 100-летний юбилей 19.10.2025, 18:200 В Пскове состоялся лицейский бал в стиле XIX века 19.10.2025, 18:000 Криминалисты провели открытый урок для псковских школьников
19.10.2025, 17:400 До -5 градусов опустится температура воздуха в Псковской области 20 октября 19.10.2025, 17:200 Два автомобиля столкнулись на перекрёстке улиц Труда и Школьной в Пскове 19.10.2025, 17:002 Замгубернатора Вологодской области подрался с псковским предпринимателем 19.10.2025, 16:400 Гдовскому дому-интернату назначили штраф 200 тысяч рублей за нарушение пожарной безопасности
19.10.2025, 16:201 22 самовольно размещенные информационные вывески выявили в Пскове 19.10.2025, 16:000 Спортсмены клуба Nordman приняли участие в турнире по настольному теннису «Псковская ракетка 2025» 19.10.2025, 15:400 В Париже ограбили Лувр 19.10.2025, 15:200 Мастер-классы, экскурсии и угощения встречают гостей праздника в Доме ксензда в Пскове
19.10.2025, 15:000 Кубок по таврелям пройдёт в Пыталово в честь Дня народного единства 19.10.2025, 14:400 В России могут ввести штрафы для водителей за приём определённых лекарств 19.10.2025, 14:200 Участники слёта-фестиваля Союзного государства России и Беларуси посетили Изборск 19.10.2025, 14:000 118 выходных дней будет у россиян в 2026 году
19.10.2025, 13:400 Фестиваль настольных игр ко Дню отца проходит в Пскове 19.10.2025, 13:200 Мотоциклист погиб в результате ДТП в Псковском районе 19.10.2025, 13:000 Борис Елкин: Работа дорожников является фундаментом комфорта и безопасности всего города 19.10.2025, 12:402 В России предложили ввести 12-летнее обучение в школах
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru