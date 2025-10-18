Спорт

Чемпионат по бегу памяти жертв фашизма прошёл в Порховском округе

Подведены итоги 47-го открытого чемпионата по бегу на шоссе «Порхов — Красуха», посвященного памяти жертв фашизма. Традиционные соревнования прошли в Порховском муниципальном округе, они были приурочены ко Дню памяти жителей сожженных деревень Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве региона.

Фотографии: «Порховский вестник»

В чемпионате приняли участие 118 легкоатлетов из разных муниципальных образований Псковской области и Санкт-Петербурга. Они выступили в забегах на 3, 5, 10 километров, а также приняли участие в полумарафоне.

По итогу забегов в командном зачете среди городов Великие Луки уступили Пскову. Среди муниципалитетов первое место завоевала команда Невельского округа, «серебро» - у команды Псковского округа, замыкает тройку лидеров команда Стругокрасненского округа.

На дистанции 21,1 километра среди мужчин победу одержал великолучанин Михаил Вязанко. Первое место в полумарафонской дистанции среди юношей занял уроженец Порхова Борис Никитин, он же стал абсолютным победителем чемпионата среди мужчин.

Перед стартом участники чемпионата почтили память жертв фашизма, возложив венки к подножию монумента «Скорбящая псковитянка».

Итоги чемпионата можно посмотреть по ссылке.

Подготовкой и проведением мероприятия занимался организационный комитет чемпионата, который создан по распоряжению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Напомним, трагедия в деревне Красуха произошла почти 82 года назад. 27 ноября 1943 года отряд фашистских карателей вошел в деревню после того, как недалеко от населенного пункта была уничтожена машина с представителями немецкого командования. Поджигая дома, всех жителей согнали в колхозное гумно. Перед массовой казнью от жителей Красухи требовали выдать местоположение партизан, но ответа не дождались. После этого сарай подожгли, а тех, кто пытался вырваться из огня, убивали автоматной очередью. Тогда погибли 283 человека. В живых остался только один свидетель трагедии – жительница деревни Красуха Мария Лукинична Павлова, ставшая прообразам «Скорбящей псковитянки», в огне погибли ее дети.

Подобная участь постигла 19 окрестных деревень и еще тысячи по всей области. В их числе деревня Ланева Гора в Псковском муниципальном округе, которую фашисты сожгли вместе с жителями 22 октября того же года. В память об этой трагедии, так и о тысячах других, которые произошли в годы оккупации на Псковщине, по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 22 октября установлена региональная дата — День памяти жителей сожженных деревень.

Всего за годы фашистской оккупации на территории Псковской области убито более 70 тысяч мирных жителей, уничтожено свыше 5 тысяч деревень.