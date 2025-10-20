Спорт

Псковский «Интер» выступит в чемпионате России по мини-футболу

Чемпионат России по мини-футболу 8х8 пройдет в Сочи со 2 по 7 ноября. На полях спорткомплекса «Территория спорта» сыграют 112 сильнейших команд из 82 регионов, в том числе восемь представителей Северо-Запада. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Объединенной федерации футбола «Северо-Запад».

В чемпионате России примут участие команды, которые участвовали в отборах, прошедших в 89 регионах страны. Всего в них сыграли свыше 1,3 тысячи команд — более 26 тысяч футболистов.

Одним из участников станет победитель фестиваля взрослого массового футбола ОФФ «Северо-Запад». Победителем турнира, прошедшего в Сестрорецке 12 октября, стала «Дубровка» из Ленобласти.

Команды Северо-Запада на чемпионате России:

«Дубровка»;

«Сотранс» (обе — Ленинградская область);

«Кандалакша» (Мурманская область);

«Триумф» (Республика Карелия);

«Интер» (Псковская область);

«Ред Буллс» (Республика Коми);

«Уралан» (Калининградская область);

«Горец – Меридиан Энерго» (Новгородская область).

7 ноября пройдет гала-матч с участием известных российских футболистов и медиафутболистов против сборной лучших игроков чемпионата. Также в программе турнира — активности, конкурсы и челленджи для участников.

С 3 по 5 ноября пройдет очный образовательный семинар Академии РФС для руководителей любительских лиг. Будут обсуждаться структура соревнований РФС по мини-футболу, включая направления футзала и женского футбола, цифровые сервисы массового футбола, развитие любительских лиг, организация трансляций и другие темы.

Все матчи чемпионата России будут транслироваться в прямом эфире в сообществе «Массовый футбол России» во «ВКонтакте». С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте турнира.