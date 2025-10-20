Псковский «Интер» выступит в чемпионате России по мини-футболу

Чемпионат России по мини-футболу 8х8 пройдет в Сочи со 2 по 7 ноября. На полях спорткомплекса «Территория спорта» сыграют 112 сильнейших команд из 82 регионов, в том числе восемь представителей Северо-Запада. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Объединенной федерации футбола «Северо-Запад».
В чемпионате России примут участие команды, которые участвовали в отборах, прошедших в 89 регионах страны. Всего в них сыграли свыше 1,3 тысячи команд — более 26 тысяч футболистов.
Одним из участников станет победитель фестиваля взрослого массового футбола ОФФ «Северо-Запад». Победителем турнира, прошедшего в Сестрорецке 12 октября, стала «Дубровка» из Ленобласти.
Команды Северо-Запада на чемпионате России:
7 ноября пройдет гала-матч с участием известных российских футболистов и медиафутболистов против сборной лучших игроков чемпионата. Также в программе турнира — активности, конкурсы и челленджи для участников.
С 3 по 5 ноября пройдет очный образовательный семинар Академии РФС для руководителей любительских лиг. Будут обсуждаться структура соревнований РФС по мини-футболу, включая направления футзала и женского футбола, цифровые сервисы массового футбола, развитие любительских лиг, организация трансляций и другие темы.
Все матчи чемпионата России будут транслироваться в прямом эфире в сообществе «Массовый футбол России» во «ВКонтакте». С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте турнира.