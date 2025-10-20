Спорт

Областной семинар по подготовке спортивных судей прошёл в Великих Луках

Областной семинар для спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Псковской области состоялся в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта 22–23 октября, сообщил «Центр спортивной подготовки Псковской области» в своей группе сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «ВКонтакте» «Центр спортивной подготовки Псковской области»

В занятиях приняли участие 24 слушателя из 14 городов и районов региона. Ведущие специалисты вуза провели теоретические и практические занятия, включая организацию и проведение тестирования по видам испытаний ВФСК ГТО, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.





Кроме занятий специалисты физической культуры посетили музей спортивной славы Псковского края. На круглом столе участники обменялись опытом, обсудили проблемы реализации ВФСК ГТО и наметили пути их решения.



По окончании семинара все участники получили сертификаты установленного образца.