Спорт

Все начинается с малого

25 октября в Пскове состоялся XI традиционный юношеский турнир по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 2016-2008 годов рождения «Power-cup». В нем приняло участие 30 спортсменов из Псковской, Новгородской, Смоленской областей и города Москвы. Большинство участников турнира было младше 12 лет.

Как рассказал корреспонденту Псковской ленты новостей президент Федерации тяжелой атлетики Псковской области и тренер по тяжелой атлетике СШОР «Надежда» Игорь Цветков, этот турнир своего рода просмотр на будущее. Некоторые мальчики выступали впервые. И для них очень важно было не испугаться, выполнить то, что делали на тренировках. На тренировках по тяжелой атлетике используются штанги и блины такого же размера, как у взрослых, но веса эти штанги и блины имеют маленькие, самые легкие детские штанги весят 2 кг. То есть на малых весах спортсмены годами оттачивают технику правильного движения. Некоторые «схватывают» технику быстро, некоторые, очень стараются, но пока не получается. Однако главное, что дети стараются и хотят стать сильными.

Тяжелая атлетика сейчас находится в стагнации и даже в упадке. Но у России есть шанс возродить этот вид спорта. Так считает Максим Агапитов, Заслуженный мастер спорта России по тяжелой атлетике, Чемпион мира 1997 года, экс-президент Федерации тяжелой атлетики России, член исполкома Международной федерации тяжелой атлетики. Об этом он сообщил в интервью корреспонденту Псковской ленты новостей. В Псков на турнир он привез своего сына Захара. Для Захара тяжелая атлетика не является основным видом спорта, но Максим Агапитов уверен, что занятие тяжелой атлетикой является лучшим способом подготовки спортсменов любых дисциплин. Поскольку позволяет совершенствовать свое тело на протяжении всей жизни, улучшает скоростные и силовые возможности. Кроме того, участие в соревнованиях среди своих сверстников дает важный опыт, развивает эмоциональную и психическую стабильность. Такой опыт важно получать сначала на простых, маленьких соревнованиях, где юные спортсмены чувствуют себя комфортно.

Судейство на турнире было очень лояльным к спортсменам. Не засчитывали только попытки, когда штангу поднять не удалось. Если спортсмену удавалось встать с выпрямленными руками и ногами хотя бы на долю секунды, подход засчитывали.

Уровень подготовки у спортсменов на турнире в Пскове был разный. Но некоторых, по мнению Максима Агапитова, рано допускать до тех весов, которые они поднимали на турнире, поскольку они технически не подготовлены. В настоящее время Максим Агапитов занимается развитием и продвижением методики тренировок по тяжелой атлетике.

В Пскове популяризация тяжелой атлетики осложнена тем, что тренировки СШОР «Надежда» проходят в школе №16, расположенной на самом краю города на Ленинградском шоссе 49. Ездить сюда на тренировки из города проблематично. Поэтому детей немного, и практически все они из района Кресты или из Псковского района. В самом Пскове тренеров по тяжелой атлетике тоже найти трудно. На этом турнире выступало еще двое псковичей, которых тренирует Александр Дмитриев из школы тяжелой атлетики «Ромашка».

На вопросы и предложения о развитии тяжелой атлетике в Пскове и Псковской области, в министерстве спорта Псковской области отвечают, что денег на это нет. Кроме Пскова в области тяжелая атлетика есть еще в поселке Бежаницы, где родился, вырос и некоторое время работал заслуженный тренер РСФСР, Мастер спорта СССР Лев Никифоров. Именно в Бежаницах вскоре состоится Чемпионат Псковской области по тяжелой атлетике.

Победителями турнира «Power cup» в группе детей 2013-2016 годов рождения стали:

Филиппов Иван (Псков, Надежда) в категории до 33 кг: рывок 28 кг, толчок 38 кг.

Нищик Даниил (Псков, Надежда) в категории до 35 кг: рывок 25, толчок 35.

Агапитов Захар (Москва) в категории до 37 кг: рывок 33 кг, толчок 45 кг.

Аркалаев Тимур (Смоленск) в категории до 41 кг: рывок 35 кг, толчок 50 кг

Алексеенков Арсений (Смоленск) в категории до 45 кг: рывок 34 кг, толчок 53 кг.

Григорьев Максим (Смоленск) в категории до 55 кг: рывок 32 кг, толчок 42 кг.

Екимов Алексей (Псков, Ромашка) в категории свыше 61 кг кг: рывок 27 кг, толчок 36 кг.

Победителями турнира в старшей группе детей 2010-2012 годов рождения стали: