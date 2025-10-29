Спорт

Сопровождать программу «Земский тренер» появлением ФОКОТов призвали псковские депутаты

Проект постановления правительства региона «О внесении изменений в государственную программу Псковской области "Развитие физической культуры и спорта"» рассмотрели депутаты комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания 29 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил с 2026 года запустить в регионе новую программу «Земский тренер». Реализация этой программы предусмотрена с 2026 по 2028 год, в связи с чем сведения о данных мероприятиях должны быть отражены в государственной программе Псковской области.

Отмечается, что принятие законопроекта не приведет к увеличению расходов бюджета Псковской области.

«Хорошая инициатива. Уточняющий вопрос: это только вновь приехавшие могут претендовать?» - поинтересовался председатель социального комитета Собрания Игорь Дитрих.

«Исключение составляют студенты, которые вернутся в свои поселения. Если из одного муниципалитета в другой, это тоже считается», - ответила врио министра спорта Псковской области Галина Овсова.

«Есть ли подсчет, сколько таких людей будет?» - продолжил Игорь Дитрих.

«Есть квота, она составляет по шесть ставок в год. Итого получается софинансирование на 18 ставок. Есть понимание, где ставки свободны: это Остров, Порхов, Печоры. С ВЛГАФК (Великолукской государственной академией физической культуры и спорта - ред.) тоже взаимодействуем, чтобы предложить студентам приступить к работе», - пояснила Галина Овсова.

«Шесть ставок — это вроде и много, а вроде и мало. Хорошо. Приехал человек в Островский район. Он должен где-то жить, должен быть ФОКОТ (Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа - ред.). Есть ли критерии, куда должен приехать человек и зачем?» - спросил лидер фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

«Контракт заключается на пять лет. Если работник хочет его расторгнуть, то сумма вычитывается из расчета, сколько он отработал», - сказала Галина Овсова.

«ФОКОТы будем строить?» - добавил Армен Мнацаканян.

«Невельский, Псковский и Великолукский район получат ФОКОТы», - ответила Галина Овсова.

Проект поддержали единогласно.