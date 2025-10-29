Спорт

Антон Мороз: Хоккей на траве крайне популярен в мире

Развитие хоккея на траве в Гдовском районе стало одной из тем обсуждения в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Чай втроем». Президент Федерации хоккея на траве Псковской области, вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз объяснил, почему именно Гдов был выбран в качестве потенциальной точки притяжения для этого вида спорта.

Отвечая на вопрос, почему федерация делает ставку не на Псков, а на районный центр, депутат отметил, что ключевую роль сыграла местная инициатива: «Во-первых, это активисты, которые там подхватили эту историю. Я увидел там 20 детей, которые готовы этим заниматься, которым действительно, помимо футбола, на улице нечем заняться».

Антон Мороз подчеркнул, что решение не связано с желанием обойти Псков, а продиктовано конкретными возможностями для «аккуратного» вложения в вид спорта, который может получить в Гдове серьезное развитие.

Еще одним важным фактором стала географическая близость к Ленинградской области. Как отметил депутат, в соседних Сланцах также планируется создать центр развития хоккея на траве.

«Соответственно, два смежных региона смогут уже играть, обмениваться. 40 минут разница между ними. Тренеры съездили — помогли там, помогли здесь», — пояснил Антон Мороз.

Депутат также высоко оценил потенциал самой дисциплины, назвав ее сложноразвиваемой, но крайне популярной в мире: «Если кто не знает, это второй-третий вид спорта по занятости в мире. Первый — крокет. Индия, Пакистан, Китай, вся Европа. Хоккей на траве после футбола и хоккея на льду, зачастую где-то впереди. 15-тысячники собираются в Австрии, Германии, в Англии, Франции».

Коснулся гость эфира и международного контекста. Недавно вернувшись из Китая, он подтвердил растущий интерес к этому спорту. Китайская сборная регулярно приезжает на Лигу наций в Татарстан, а в Выборг Ленинградской области на международные турниры приезжают команды из Малайзии, Китая, Казахстана и Киргизии, что, по его словам, доставляет «огромное удовольствие» и открывает новые горизонты для спортивного обмена.