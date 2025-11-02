Псковcкая обл.
Спорт

Псковичка стала чемпионкой СЗФО по пилонному спорту

03.11.2025 13:20

Псковичка Виолетта Африкантова заняла первое место на чемпионате Северо-Западного федерального округа по пилонному спорту, который завершился в Калининградской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве спорта Псковской области.

Фото: министерство спорта Псковской области

Соревнования проходили 1-2 ноября на базе многофункционального спортивного зала «Созвездие» и собрали около 250 спортсменов из шести регионов России.

Виолетта Африкантова одержала убедительную победу, поднявшись на высшую ступень пьедестала почета и завоевав звание чемпионки СЗФО.

Тренирует чемпионку Олеся Мамедова. 

Источник: Псковская Лента Новостей
