Псковичка стала чемпионкой СЗФО по пилонному спорту

Псковичка Виолетта Африкантова заняла первое место на чемпионате Северо-Западного федерального округа по пилонному спорту, который завершился в Калининградской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве спорта Псковской области.
Фото: министерство спорта Псковской области
Соревнования проходили 1-2 ноября на базе многофункционального спортивного зала «Созвездие» и собрали около 250 спортсменов из шести регионов России.
Виолетта Африкантова одержала убедительную победу, поднявшись на высшую ступень пьедестала почета и завоевав звание чемпионки СЗФО.
Тренирует чемпионку Олеся Мамедова.