Спорт

Псковичей приглашают принять участие в открытых соревнованиях по воркауту «Фестиваль воркаута-2025» 7 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Фестиваль уличного спорта будет проходить в форме соревнований в два этапа: фристайл и троеборье.

Фристайл

Участвуют дети и мужчины в возрасте до 9 лет, 10-13 лет, 14-17 лет, 18 и выше.

Девушки допускаются к соревнованиям в возрасте от 12 лет и выше.

Фристайл оценивается по системе.

Троеборье

Приглашаются молодые люди в возрасте до 13 лет, 14 - 17 лет, 18 лет и выше.

Женщины участвуют в возрасте до 13 лет, 14 - 17 лет, 18 лет и выше.

Этапы троеборья у мужчин и юношей:

Турник (1 подход на максимум (1 раз - 3 балла)

Брусья (1 раз - 2 балла)

Поднос прямых ног к турнику (1 раз - 1 балл)

Этапы троеборья у женщин и девушек:

Низкий турник (1 подход на максимум (1 раз - 3 балла), если на высоком турнике (1 раз - 4 балла)

Отжимание от пола (1 раз - 2 балла) или брусья (1 раз - 3 балла)

Поднос прямых ног к турнику (1 раз - 2 балла) или приседание с гирей (1 раз - 1 балл)

Подтверждение регистрации с 11:00. Начало мероприятия в 13:00. Место проведения соревнований: город Псков, улица Киселева, 16.

Зарегистрироваться по ссылке нужно до 6 декабря. Подробнее о соревнованиях можно узнать в положении.