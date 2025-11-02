Псковичей приглашают принять участие в открытых соревнованиях по воркауту «Фестиваль воркаута-2025» 7 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.
Фестиваль уличного спорта будет проходить в форме соревнований в два этапа: фристайл и троеборье.
Участвуют дети и мужчины в возрасте до 9 лет, 10-13 лет, 14-17 лет, 18 и выше.
Девушки допускаются к соревнованиям в возрасте от 12 лет и выше.
Фристайл оценивается по системе.
Приглашаются молодые люди в возрасте до 13 лет, 14 - 17 лет, 18 лет и выше.
Женщины участвуют в возрасте до 13 лет, 14 - 17 лет, 18 лет и выше.
Этапы троеборья у мужчин и юношей:
Этапы троеборья у женщин и девушек:
Подтверждение регистрации с 11:00. Начало мероприятия в 13:00. Место проведения соревнований: город Псков, улица Киселева, 16.
Зарегистрироваться по ссылке нужно до 6 декабря. Подробнее о соревнованиях можно узнать в положении.