Спорт

Псковские курсанты завоевали медали на чемпионате региона по самбо

Псковские курсанты завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали на чемпионате области по самбо, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала университета ФСИН России.

Фото: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Более 100 спортсменов и юниоров региона приняли участие в областном чемпионате, который состоялся в спортивном комплексе «Олимп» в деревне Борисовичи Псковского района.

Курсанты Псковского филиала университета ФСИН России выступили на соревнованиях, завоевав четыре золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Курсантка Александра Акбарова одержала победу по самбо среди женщин в весовой категории до 54 кг. Илья Пронин завоевал «золото» среди юниоров в весе до 58 кг. Курсант Саиб Гулиев взял «золото» в боевом самбо среди мужчин в весовой категории до 88 кг.

В боевом самбо среди мужчин в весовой категории до 64 кг лучшим стал курсант Евгений Косьмин. Серебряным призером соревнований по самбо среди мужчин в весовой категории до 58 кг стал Родион Порфирьев. Курсант Эльдар Ольмезов завоевал две серебряные медали в весовой категории до 64 кг: среди юниоров и среди мужчин. Третье место по самбо среди мужчин в весовой категории до 79 кг занял Виталий Соколов. Курсант Эльдар Виткевич стал бронзовым призером соревнований по боевому самбо среди мужчин в весе до 79 кг.

Соревнования стали отборочным этапом к чемпионату Северо-Западного федерального округа, который пройдет с 18 по 21 декабря в Сыктывкаре.