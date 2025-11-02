Спорт

Команда «5 верст» из Пскова получила благодарность за развитие ЗОЖ на всероссийской конференции в Москве

В Москве состоялась масштабная конференция волонтеров всероссийского движения «5 верст». На мероприятие съехались более 400 активистов, координаторов и руководителей со всех уголков России, чтобы обменяться опытом и обсудить дальнейшее развитие здорового образа жизни и волонтерства в стране. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители движения.

Фото здесь и далее: «5 верст» Псков

Псков на этом важном форуме представила команда ключевых волонтеров с самой живописной площадки города — набережной реки Великая. Делегацию возглавил руководитель мероприятия Илья Межуев.

За неполные четыре года псковская команда провела 181 старт, объединив более 1800 участников. Такой впечатляющий вклад в развитие ЗОЖ был отмечен на федеральном уровне. На конференции команда «5 верст» Псков получила официальную благодарность от исполнительного директора Автономной некоммерческой организации «Паркран» и руководителя всероссийского движения Максима Егорова.

Напомним, «5 верст» — это бесплатные еженедельные забеги на 5 километров для всех желающих, которые проходят каждую субботу в 9:00 на набережной реки Великой.