Спортсмены клуба Nordman заняли призовые места на чемпионате Пскова по настольному теннису

Спортсмены псковского клуба ««Nordman»» заняли призовые места на чемпионате города Пскова по настольному теннису. По итогам турнира в мужском разряде весь пьедестал заняли члены клуба, сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису «Nordman», вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: страница Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»
Победителями стали:
Призовые места в женской категории распределились следующим образом:
«Поздравляем победителей! По итогам чемпионата будет произведён отбор 17 лучших спортсменов для участия в чемпионате Псковской области, который состоится 15 ноября», - отметил Юрий Сорокин.