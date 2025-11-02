Спорт

Спортсмены клуба Nordman заняли призовые места на чемпионате Пскова по настольному теннису

Спортсмены псковского клуба ««Nordman»» заняли призовые места на чемпионате города Пскова по настольному теннису. По итогам турнира в мужском разряде весь пьедестал заняли члены клуба, сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису «Nordman», вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: страница Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»

Победителями стали:

Первое место: Вадим Барышников (клуб «Nordman»);

Второе место: Шудегов Виталий (клуб «Nordman»);

Третье место: Рузиев Рустам (клуб «Nordman»).

Призовые места в женской категории распределились следующим образом:

Первое место: Беляева Анастасия;

Второе место: Ильина Анастасия (клуб «Nordman»);

Третье место: Яблочкина Анастасия.

«Поздравляем победителей! По итогам чемпионата будет произведён отбор 17 лучших спортсменов для участия в чемпионате Псковской области, который состоится 15 ноября», - отметил Юрий Сорокин.