Спорт

Псковичка завоевала третье место на первенстве мира по джиу-джитсу в Таиланде

Псковичка Варвара Родихина завоевала «бронзу» на первенстве мира по джиу-джитсу до 16 лет среди юношей и девушек, который прошел с 7 по 8 ноября в городе Бангкок в Таиланде, сообщили в группе «Академия Джиу-Джитсу Dragon's Den Pskov» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Академия Джиу-Джитсу Dragon's Den Pskov» / «ВКонтакте»

Псковскую область в составе сборной России представляли два спортсмена: Егор Сухобский и Варвара Родихина.

Юноша провел 4 поединка: одержал две победы над спортсменами из Мексики и Ирака, и уступил спортсмену из Казахстана и Арабских Эмиратов. Занял 7-е место.

Девушка одержала три победы над спортсменками из Канады, Арабских Эмиратов, Таиланда, но уступила спортсменке из Греции. Заняла 3-е место.

«Поздравляем спортсменов и тренеров с отличным результатом. Впереди еще несколько соревновательных дней других возрастных групп Первенства Мира», - отметили в посте.