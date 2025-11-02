Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Как устроить свидание мечты?
ESG-активность на Некрасова
Доставка газа прекращается с 1 января
Завершается строительство «Надвратного дома»
Новогодний корпоратив
«Гельдт»
где подают лучший завтрак
Город Рождества
77 лет на страже прав трудящихся
Как звучат псковичи
Вакансии Россети
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
 
 
 
ещё Спорт 02.11.2025 16:550 «Морозный вызов» на реке Великой. ФОТОРЕПОРТАЖ 10.11.2025 13:300 Курсант взяла три «золота», «серебро» и «бронзу» на матчевой встрече по легкой атлетике в Пскове 10.11.2025 12:460 Глава Дновского округа победил в паре в первенстве муниципалитета по настольному теннису 10.11.2025 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: О перспективах академической гребли в Пскове 09.11.2025 21:300 Псковичка завоевала третье место на первенстве мира по джиу-джитсу в Таиланде 09.11.2025 19:420 ХК «Барсы» обыграл ХК «Гвардия» с разгромным счетом 14:2 в Пскове
 
 
 
Самое популярное 05.11.2025 15:008 Певец Шаман и Екатерина Мизулина расписались в ЗАГСе 06.11.2025 10:004 Доставка газа в баллонах прекращается с 1 января в Псковской области 05.11.2025 16:201 Арестован виновник смертельного ДТП на Рижском проспекте в Пскове 06.11.2025 10:042 В гидрометцентре рассказали, когда в Пскове выпадет снег 06.11.2025 13:030 Шпица выбросили из окна на улице Владимирской в псковской деревне Родина
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Глава Дновского округа победил в паре в первенстве муниципалитета по настольному теннису

10.11.2025 12:46|ПсковКомментариев: 0

Глава Дновского муниципального округа Владимир Цветков принял участие в первенстве муниципалитета по настольному теннису и занял первое место в парном разряде с Андреем Корольковым. Об этом глава сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Владимир Цветков / Telegram

«Спасибо моему партнеру за отличную игру!» — написал Владимир Цветков.

В парном разряде заняли второе место Светлана Матвеева и Владимир Червяков, а третье — Андрей Павлов и Евгений Морозов.

В одиночном разряде победу одержали:

  • 1 место — Андрей Павлов;
  • 2 место — Андрей Корольков;
  • 3 место — Александр Сойкин.
 

Владимир Цветков поблагодарил всех «за поддержку, участие и спортивную дружбу». 

Пресс-портрет
Цветков Владимир Валерьевич Глава Дновского муниципального округа.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли сокращать школьные летние каникулы?
В опросе приняло участие 304 человека
10.11.2025, 13:430 Вы стоите на страже закона и порядка – Игорь Иванов поздравил сотрудников МВД 10.11.2025, 13:360 Псковская область спустилась на 78 место в рейтинге регионов по уровню зарплат 10.11.2025, 13:300 Курсант взяла три «золота», «серебро» и «бронзу» на матчевой встрече по легкой атлетике в Пскове 10.11.2025, 13:130 Дожди перейдут в снег на этой неделе на Северо-Западе
10.11.2025, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: запрет вейпов, обязательные работы иноагента и усадьба Строгановых 10.11.2025, 12:590 Сотрудники псковской ГАИ выявили 29 нетрезвых водителей за прошлую неделю 10.11.2025, 12:580 Неделя межрелигиозного диалога прошла в псковских колониях 10.11.2025, 12:510 Жители Псковской области вновь повелись на «безопасный счет» и заработок в Сети
10.11.2025, 12:460 Глава Дновского округа победил в паре в первенстве муниципалитета по настольному теннису 10.11.2025, 12:350 «Постскриптум»: запрет вейпов, обязательные работы иноагента и усадьба Строгановых 10.11.2025, 12:300 Реставрация Лазаревской церкви в Печорах завершится к концу года 10.11.2025, 12:270 Магнитные бури вернутся на Землю во вторник
10.11.2025, 12:260 «Коробку храбрости» предлагают наполнить жителям Псковской области 10.11.2025, 12:220 До +7 градусов и морось прогнозируют в Псковской области 11 ноября 10.11.2025, 12:200 Два водителя пострадали при столкновении на перекрестке в Пскове 10.11.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: О перспективах академической гребли в Пскове
10.11.2025, 12:000 Заместитель начальника управления информполитики региона Виктория Иванова покинула пост 10.11.2025, 11:440 В Госдуме назвали срок повышения пенсий в России 10.11.2025, 11:360 «Беседка»: О перспективах академической гребли в Пскове 10.11.2025, 11:310 Главой Великолукского округа избран Алексей Кузьмин
10.11.2025, 11:260 Псковский музей объявил выходной день на некоторых объектах 10 ноября 10.11.2025, 11:150 Главой Куньинского муниципального округа стал Олег Лебедев 10.11.2025, 11:090 «Новые люди» поддержали бездомных животных в псковском приюте «Лесопилка» 10.11.2025, 11:060 В Псковской области создают группу из резервистов для борьбы с БПЛА
10.11.2025, 11:020 Квоту на отлов бездомных животных в 2025 году увеличили в Невельском округе 10.11.2025, 10:530 В псковской деревне Хотицы идет установка котлов для газовой котельной 10.11.2025, 10:500 В Великих Луках проведут плановые отключения электроэнергии 12 ноября 10.11.2025, 10:420 Новосокольнический муниципальный округ возглавил Виктор Новиков
10.11.2025, 10:350 С владельца павильона в Любятово взыскали более 100 тысяч за незаконное подключение к электросети 10.11.2025, 10:210 На данный момент заявки принимаются — Елена Пилипенко о прекращении поставок газа в баллонах 10.11.2025, 10:160 Причиной смертельного пожара в Пушкиногорском округе могло стать неосторожное курение 10.11.2025, 10:100 Александр Котов полицейским: Наша общая цель – обеспечить безопасность граждан региона
10.11.2025, 09:560 Баня горела в великолукской деревне Жестки 10.11.2025, 09:400 Центр управления M2M «билайн бизнес» возглавил рейтинг CMP-платформ CNews Market 10.11.2025, 09:380 «Буханка» сгорела на улице Яна Райниса в Пскове 10.11.2025, 09:300 Ежемесячный крестный ход вокруг города Пскова пройдет 19 ноября
10.11.2025, 09:150 Довольны выбором своей профессии только 41% псковичей - опрос 10.11.2025, 09:000 Несколько автобусных рейсов «Псков - Петербург» отменены 10.11.2025, 08:400 Власти вывели из теневой занятости 720 тысяч россиян с начала года 10.11.2025, 08:200 В Госдуму внесут проект об индексации зарплат не реже одного раза в год
10.11.2025, 08:000 Список бесплатных прививок для россиян могут расширить 10.11.2025, 07:300 День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации празднуют 10 ноября 10.11.2025, 07:000 Глав новых округов Псковской области изберут 10-12 ноября 09.11.2025, 22:000 Плановое отключение электричества пройдет в Печорском округе на следующей неделе
09.11.2025, 21:530 Вопрос о прекращении доставки газа в баллонах в Псковской области поставлен на особый контроль 09.11.2025, 21:300 Псковичка завоевала третье место на первенстве мира по джиу-джитсу в Таиланде 09.11.2025, 21:000 Иеромонах Фотий дал концерт в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 09.11.2025, 20:300 2025 год может стать одним из самых тёплых в истории
09.11.2025, 19:510 Следователи проведут проверку по сообщению о гибели женщины при пожаре в Пушкиногорском районе 09.11.2025, 19:420 ХК «Барсы» обыграл ХК «Гвардия» с разгромным счетом 14:2 в Пскове 09.11.2025, 19:300 Количество поездок россиян в Китай достигло максимума за 13 лет 09.11.2025, 19:000 Нападающий хоккейного клуба «Плесков» забил свою сотую шайбу в НХЛ
09.11.2025, 18:470 Три человека пострадали при опрокидывании автомашины в Псковском районе 09.11.2025, 18:300 Неравнодушных жителей области просят оказать помощь в спасении раненого журавля в палкинской деревне Грибули 09.11.2025, 18:000 В Свято-Троицком кафедральном соборе состоялось отпевание отца Иоанна Миронова 09.11.2025, 17:400 На трех трассах Псковской области пройдут дорожные работы 10 ноября
09.11.2025, 17:200 Фотовыставка псковского рентгенолога откроется в центральной библиотеке 14 ноября 09.11.2025, 17:000 Рост расходов россиян на обезболивающие средства вырос на 11% за 9 месяцев 09.11.2025, 16:401 Фотофакт: Крышу дома ремонтируют на улице Коммунальной в Пскове 09.11.2025, 16:200 Посоревноваться в изображении пушкинских «гастрономических сентенций» приглашают пермские друзья «Михайловского»
09.11.2025, 16:000 Mash: Lada Largus под угрозой снятия с продажи из-за проблем с рулём 09.11.2025, 15:400 На 93-м году жизни умер художник Эрик Булатов 09.11.2025, 15:250 Псков не войдёт в маршрут поезда Деда Мороза в этом году 09.11.2025, 15:200 Запрет продажи вейпов поддерживает 70% псковичей - опрос
09.11.2025, 15:000 В ноябре музеи-усадьбы Пушкинского заповедника закроются для проведения плановых работ 09.11.2025, 14:400 День образования специальных отрядов быстрого реагирования отмечают 9 ноября 09.11.2025, 14:000 До +8 градусов прогнозируют в Псковской области 10 ноября 09.11.2025, 13:400 На Солнце произошел мощный взрыв, направленный прямо на Землю
09.11.2025, 13:200 В Пскове продолжаются поиски пропавшего прошлым летом пенсионера 09.11.2025, 13:004 За полгода количество пенсионеров в России уменьшилось почти на 300 тысяч 09.11.2025, 12:400 Ученые поймали первый сигнал с «инопланетного корабля» 09.11.2025, 12:200 Псковские росгвардейцы задержали подозреваемого в хищении алкоголя
09.11.2025, 12:000 Команда Псковской области стала победителем соревнований по боксу в Твери 09.11.2025, 11:400 Спортсмены клуба Nordman заняли призовые места на чемпионате Пскова по настольному теннису 09.11.2025, 11:200 Мошенники обманули псковичку на 225 тысяч рублей под предлогом заработка в интернете 09.11.2025, 11:000 Два года лишения свободы грозит псковичу за угрозу убийством своей супруге
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru