Глава Дновского округа победил в паре в первенстве муниципалитета по настольному теннису

Глава Дновского муниципального округа Владимир Цветков принял участие в первенстве муниципалитета по настольному теннису и занял первое место в парном разряде с Андреем Корольковым. Об этом глава сообщил в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Владимир Цветков / Telegram
«Спасибо моему партнеру за отличную игру!» — написал Владимир Цветков.
В парном разряде заняли второе место Светлана Матвеева и Владимир Червяков, а третье — Андрей Павлов и Евгений Морозов.
В одиночном разряде победу одержали:
Владимир Цветков поблагодарил всех «за поддержку, участие и спортивную дружбу».