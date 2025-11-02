Спорт

Глава Дновского округа победил в паре в первенстве муниципалитета по настольному теннису

Глава Дновского муниципального округа Владимир Цветков принял участие в первенстве муниципалитета по настольному теннису и занял первое место в парном разряде с Андреем Корольковым. Об этом глава сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Владимир Цветков / Telegram

«Спасибо моему партнеру за отличную игру!» — написал Владимир Цветков.

В парном разряде заняли второе место Светлана Матвеева и Владимир Червяков, а третье — Андрей Павлов и Евгений Морозов.

В одиночном разряде победу одержали:

1 место — Андрей Павлов;

2 место — Андрей Корольков;

3 место — Александр Сойкин.

Владимир Цветков поблагодарил всех «за поддержку, участие и спортивную дружбу».