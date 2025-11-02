Спорт

Курсант взяла три «золота», «серебро» и «бронзу» на матчевой встрече по легкой атлетике в Пскове

Псковский курсант Патриция Дёмина взяла три «золота», «серебро» и «бронзу» на 29-й матчевой встрече городов России и Беларуси по легкой атлетике. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала университета ФСИН России, соревнования, посвященные памяти заслуженного работника физической культуры РФ Хейно Мехине, прошли в Пскове и собрали более 300 спортсменов из разных регионов России и Республики Беларусь.

Фото: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Патриция Дёмина приняла участие в пяти видах состязаний в течение трех соревновательных дней и завоевала медали в каждом из них. В толкании ядра с места весом четыре килограмма курсантка показала лучший результат, толкнув снаряд на девять метров 63 сантиметра и опередив соперницу на целый метр.

Кроме того, курсантка показала выдающийся результат в прыжках в длину, приземлившись на отметке пять метров 40 сантиметров, что принесло ей золотую медаль. Девушка также завоевала бронзовую медаль в беге на 60 метров и серебряную медаль в прыжках в высоту с результатом один метр 55 сантиметров.

Встреча была посвящена памяти заслуженного работника физической культуры Хейно Мехине. В 1967 году он возглавил федерацию легкой атлетики Псковской области. В 1970 году стал председателем городского комитета по физической культуре и спорту при псковском горисполкоме. За высокие достижения в развитии физической культуры и спорта удостоен звания «Отличник физической культуры», в 1994 году – звания «Заслуженный работник физической культуры».