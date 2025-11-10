Спорт

Пять спортсменов побили рекорды на Кубке Псковской области по пауэрлифтингу

В областном центре прошел Кубок Псковской области по пауэрлифтингу. Соревнования проводились по дисциплинам «троеборье классическое» и «жим классический», в них приняли участие 50 человек. Кроме спортсменов из Пскова, участвовали атлеты из Невеля, Валдая и Великого Новгорода. Корреспондент Псковской Ленты Новостей побывал на мероприятии.

Фотографии: Елена Демченкова

Соревнования проходили в малом спортивном зале Псковского агротехнического колледжа в микрорайоне Кресты. Если честно, место совсем не подходящее для Кубка области. Маленький зал, всего три скамейки для зрителей, облупленные стены, маленькая разминочная зона со старым железом, узкий коридор и проход, недостаточная вентиляция и далее. Как объяснил президент Федерации пауэрлифтинга Псковской области Тимур Федотов, ему и самому это место не нравится, но так получилось, потому что другого место не нашли, так как все было занято. Можно только пожалеть студентов, которые обучаются и занимаются в таких тяжелых условиях 90-х годов. И пожелать федерации делать все возможное, чтобы больше региональные соревнования в таких условиях не проводились.

Наиболее наполненными категориями были категории юношей в классическом троеборье. Тимур Федотов в интервью сказал, что его такая тенденция радует. Радует, что появляются молодые спортсмены, которые выбирают именно троеборье. На то, чтобы достичь успеха в троеборье, нужно больше времени и сил. При этом в троеборье больше тактических возможностей во время выступления. Все по-разному сильны в трех упражнениях. Сегодня сильнейшие юноши и их тренеры собирают вокруг себя других спортсменов, возникает определенный круг общения, который мотивирует ребят заниматься пауэрлифтингом и выступать на соревнованиях.

Сам Тимур Федотов является мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу и бронзовым призером чемпионата России по пауэрлифтингу 2025 года. Он рассказал, что сейчас других спортcменов не тренирует, но продолжает тренироваться сам.

Среди тренеров, которые вывели своих спортсменов на этот кубок и помогали им выступать, были Андрей Архипкин из клуба «Энерджи», Борис Федотов из «БодиФитнес Стайл», Татьяна Катющева из Fora Gym и Дмитрий Алексеев, который ведет школьную секцию «Богатырь» в школе №24. Дмитрий Алексеев кроме учеников в этот раз привел и своего сына, который впервые выступил в классическом жиме лежа.

На этих соревнованиях пять спортсменов установили новые рекорды Псковской области.

Анастасия Андреева установила новый рекорд в классическом жиме в категории юниорок до 57 — 50 килограммов.

Валерия Лагуткина установила рекорд в классическом жиме в категории юниорок свыше 84 — 80 килограммов. На последних соревнованиях ее жим был значительно меньше. Как объяснила спортсменка, из-за травмы ей пришлось на время отказаться от троеборья. Зато она под руководством тренера Бориса Федотова вплотную занялась классическим жимом, и результат не заставил долго ждать.

Николай Лосев в категории юношей до 74 килограммов установил два новых рекорда: присед 207,5 килограмма, сумма 535 килограммов.

Ярослав Васильев в категории юношей до 105 килограммов установил рекорд в приседе — 220 килограммов.

А Илья Разыграев в категории юношей до 83 килограммов обновил всю строку: присед 220 килограммов, жим 150 килограммов, тяга 250 килограммов, сумма 620 килограммов. За полгода Илья набрал вес не только на штанге, но и личный. В этот раз выступал в новой для себя весовой категории. Он рассказал, что все лето серьезно работал над приседом. Раньше у него это было «слабое звено», а теперь новый рекорд в новой категории. Также он стал самым сильным спортсменом среди юношей, юниоров и мужчин в классическом троеборье по коэффициенту.

Обладателем самого тяжелого веса на штанге, который был взят, в этот раз стал псковский спортсмен, КМС по пауэрлифтингу Александр Ефимов. С третьей попытки ему удалось выполнить в зачет тягу весом 255 кг. Две первые попытки были незачетными, что несколько расстроило спортсмена.

Главным судьей соревнований и судьей на помосте был Максим Яковлев, судья первой категории и мастер спорта по пауэрлифтингу из Великого Новгорода. Он назвал средним уровень проведенных соревнований, поскольку выступали как неопытные спортсмены, так и спортсмены с первым разрядом и КМС. Максим Яковлев объяснил, что в выступлениях чаще встречались не грубые ошибки, а то, что можно назвать помарками, то, что делает движение некрасивым, «нетехничным».

На самом деле, судейство было довольно строгим. Со стороны, спортсменам и зрителям без судейских категорий не всегда было понятно, за что спортсменам дают красный флажок. В этот раз частой ошибкой в тяге стали не только не расправленные плечи, но и согнутые колени. Как обычно бывали подходы, в которых «присел», «пожал», «вытянул», но получил незачет, потому что движение было выполнено «грязно».

Впрочем, строгое судейство на домашнем Кубке и судьи из другого региона — это только плюс для тех, кто планирует участвовать в межрегиональных соревнованиях и двигаться дальше.

Как рассказал президент региональной федерации Тимур Федотов, теперь звание КМС получить на региональных соревнованиях нельзя, нужно участвовать в соревнованиях более высокой категории. В этом году чемпионат Северо-Запада проходил в Сыктывкаре, и это для псковичей довольно дорого. Зато в 2026 году чемпионат Северо-Запада будет проходить в соседнем регионе, в Великом Новгороде. Это близко. Поэтому Тимур Федотов планирует собрать большую команду.

Елена Демченкова