Спорт

Директор школы «Ника»: Наше главное кредо — гребцы должны заниматься бесплатно

О пути к тренерству, финансировании школы «Ника» и о том, что поменялось с советских времен, рассказали председатель совета Псковской областной федерации гребли Константин Чижов и тренер школы Дмитрий Иванов в эфире радио «ПЛН FM» в программе «Беседка».

Дмитрий Иванов начал заниматься академической греблей в 12 лет под руководством Нины Капкиной (завуч спортивной школы по гребле «Ника» - ред.). В возрасте 19-20 лет он завершил свою спортивную карьеру, так как не достиг высоких результатов. После этого его жизнь была связана с работой, мотоциклами и бизнесом — он открыл мотошколу. Всё изменилось в 2024 году, когда на день рождения Нины Капкиной директор базы «Ника» предложил ему попробовать себя в роли тренера: «Тренеров мало, давайте попробуем», — вспоминает Дмитрий Иванов.

После передачи мотошколы сыну и прохождения курсов по подготовке тренеров Дмитрий Иванов начал свою тренерскую карьеру. «Я тренер уже как год, сейчас в моей команде 27 человек», — делится он.

Работа с детьми требует большой ответственности: «Когда дети уходят на воду, скрывают из зоны видимости плотика, всегда очень волнительно. Главное, чтобы не было пустых тапочек после окончания тренировки», — рассказал тренер.

В команде Дмитрия Иванова есть как девочки, так и мальчики: «У меня десять девчонок. Могу точно сказать, когда начал проявлять активность, пошло очень много людей ко мне», — отмечает гость студии. По его словам, не хватает тренеров и инвентаря, а потенциальные спортсмены есть. «Желающие заниматься греблей есть, но нет возможности всех обучать», — добавил тренер.

Константин Чижов отметил в эфире важность государственного финансирования для развития академической гребли в Пскове: «Большое спасибо губернатору Михаилу Ведерникову. Неделю назад пришла лодка высокого класса, китайская "двойка", также помогли тренажерами».

Он подчеркнул, что условия для занятий спортом значительно изменились: «Это не советское время, когда бензин был тоннами, было питание талонами, лодки привозили машинами».

Председатель совета Псковской областной федерации гребли также рассказал, что обучение в школе бесплатное: «Это наше главное кредо — гребцы должны заниматься бесплатно».