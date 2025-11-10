Спорт

Школа «Ника» старается держать высокую планку в академической гребле — директор

О достижениях псковской спортивной школы «Ника» и о том, как сейчас обстоят дела в мире гребли в регионе, рассказали председатель совета Псковской областной федерации гребного спорта Константин Чижов и тренер Дмитрий Иванов в эфире радио «ПЛН FM» в программе «Беседка».

В советские годы школа «Ника» в Пскове зарекомендовала себя как одна из сильнейших. Псковичи неоднократно завоевывали престижные награды. В 1980 году ученики школы приняли участие в Олимпийских играх в Москве, где псковская «четвёрка» завоевала бронзовые медали в академической гребле. После распада СССР успехи школы продолжились. Ученик школы «Ника» Павел Сорин стал обладателем множества призовых мест, в том числе серебряной медали на играх БРИКС в 2024 году.

По словам Константина Чижова, история развития академической гребли в Пскове началась с 1963 года, и с тех пор псковские гребцы добиваются значительных результатов. «Сейчас мы стараемся держать планку, которая была поднята нашими великими предшественниками», — отметил гость студии.

Председатель совета Псковской областной федерации гребного спорта также подчеркнул, что несмотря на изменения в условиях по сравнению с советским временем школа «Ника» продолжает функционировать. «Эстафета продолжается несмотря на то, что сейчас условия, по сравнению с советскими, совершенно другие. Очень много школ гребли закрылось в стране в постсоветское время, в том числе и в Москве и Санкт-Петербурге, а нам удалось сохранить школу «Ника», — акцентировал внимание Константин Чижов.

В настоящее время в школе работают четыре тренера, включая Сергея Николаева и Игоря Орехова, который сейчас находится в зоне специальной военной операции. В школе занимается 85 человек, и спортсмены постоянно завоевывают медали на российских соревнованиях. Владислав Забродин и Артемий Усанов, например, выступили на первенстве по академической гребле, проходившем в Республике Беларусь, и получили серебряную медаль. «Мы присутствуем на всех регатах, включая майскую регату в Великом Новгороде, регату олимпийских чемпионов», — добавил Константин Чижов.

В школе по-прежнему три вида гребного спорта: академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ. В советские времена занятия были доступны для всех желающих, но сегодня «Ника» принимает детей, как мальчиков, так и девочек, в возрасте от 10 до 18 лет из муниципальных школ.

Для поступления в секцию необходимо предоставить медицинскую справку, подтверждающую возможность заниматься данным видом спорта, а также заявление о согласии от родителей.