Спорт

Псковские гребцы продолжают подготовку к соревнованиям даже зимой

Что делают псковские гребцы из спортивной школы «Ника» во время того, когда на реке уже лёд, рассказали председатель совета Псковской областной федерации гребли Константин Чижов и тренер Дмитрий Иванов в эфире радио «ПЛН FM» в программе «Беседка».

С окончанием гребного сезона, когда лёд уже покрывает реки, у спортсменов начинается новый этап подготовки к следующему сезону. Как отметил Константин Чижов, в этот период занятия продолжаются, каждая команда разрабатывает индивидуальные программы для своих спортсменов.

«У нас есть зал тяжелой атлетики, бассейн, игровой зал, кроссы, иногда лыжная подготовка. Каждый тренер расписывает программу подготовки, у нас занятия непрерывные», — подчеркнул Константин Чижов. Он также добавил, что без общей физической подготовки на воде спортсмен не сможет чувствовать себя уверенно.

Глядя в следующий год, председатель совета Псковской областной федерации гребли выразил надежду на успешное участие псковских гребцов в предстоящих соревнованиях: «В следующем году хотелось бы, конечно же, побед. Мы участвуем во всех первенствах России до 19 лет и всероссийских соревнованиях». Он также упомянул, что предстоят традиционные турниры в Великом Новгороде, Твери, Санкт-Петербурге и Москве, а также первенство Республики Беларусь. «По сути дела, календарь повторяется, как в прошлом году», — поделился планами на 2026 год Константин Чижов.

Не обошла стороной и тема сложившейся ситуации с международными соревнованиями. Резко сократилась возможность участвовать в международных состязаниях, а уровень псковских спортсменов высокий. Константин Чижов добавил: «Конечно, мечта каждого спортсмена — выступить на Олимпийских играх, но мы лишены этой возможности. Это давит морально на спортсмена, но всё-таки все продолжают готовиться». Гость студии акцентировал внимание на важности моральной стойкости: «Если спортсмен перестал заниматься, опускает руки, то, наверное, его плохо воспитывали».

Важным событием в гребном мире остаётся Московская регата, куда съезжается большое количество спортсменов, в том числе из азиатских стран. «Так что показать себя всё равно есть возможность», — подчеркнул председатель совета Псковской областной федерации гребли.

В эфире также отметили растущую популярность академической гребли на международной арене. «Сейчас БРИКС — самые престижные соревнования, в которых участвуют и Индия, и Бразилия. Если раньше греблей занимались в Европе, Америке, Австралии, то сейчас академическая гребля географически расширилась. Практически на каждом континенте есть сильный экипаж», — обозначил Константин Чижов.