В Себежском округе почтили память земляка-героя масштабным турниром по самбо

Памятный турнир по самбо, посвященный воспитаннику себежского клуба единоборств Ивану Егорову, погибшему при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции, состоялся в поселке городского типа Сосновый Бор Себежского муниципального округа. Инициатива проведения соревнований принадлежит родителям героя, а также его первому тренеру по самбо Багаудину Абдурахманову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила заместитель тренера по организационной работе Ирина Ильина.
Фото здесь и далее: Ирина Ильина
Организатором выступил себежский клуб единоборств «Ирбис» при поддержке отдела образования молодежной политики и спорта администрации Себежского района, Псковского областного отделения Всероссийской федерации самбо и общественной организации «Союза десантников города Великие Луки».
На борцовские ковры вышли 146 спортсменов из различных городов Псковской области и Республики Беларусь. Поединки были жаркими и зрелищными, а высокая квалификация судейской коллегии во главе с Анатолием Сазанским из Пскова позволила обеспечить честность спортивной борьбы и избежать конфликтных ситуаций.
Торжественное открытие турнира началось с минуты молчания в память о павших бойцах. С напутственными словами к участникам обратились мама Ивана Егорова, его первый тренер, представители администрации Себежского района и ветеранских организаций. Церемонию украсили проникновенные творческие номера: танец «Белые журавушки» от ТСК «Полонез» и песня «Львиное сердце» в исполнении Алены Буровой.
Особенностью турнира стал сбор гуманитарной помощи для военнослужащих вместо традиционного стартового взноса. На основе заранее составленного списка потребностей от бойцов команды привезли медикаменты, запчасти, термоодеяла и другие жизненно необходимые вещи. Акцию поддержали и местные жители.
Помимо спортивной, для гостей мероприятия была организована обширная патриотическая и развлекательная программа. «Союз десантников города Великие Луки» развернул выставку военных экспонатов, где дети могли познакомиться с экипировкой и оружием. А благодаря отряду «Дорога добра» работали мастер-классы по плетению тактических браслетов и созданию оберегов, а также площадка для написания писем-треугольников солдатам.
Воспитанники себежского клуба «Ирбис» показали отличные результаты в своих весовых категориях. Призерами стали:
Юноши 2013-2015 годов рождения
Девочки 2015-2016 годов рождения:
Мероприятие получило высокие оценки от родителей, участников и официальных лиц. Главный судья соревнований Анатолий Сазанский отметил безупречную организацию, гостеприимство и важность турнира для патриотического воспитания молодежи.
Организаторы выражают огромную благодарность родителям Ивана Егорова за неоценимую помощь в подготовке турнира. Клуб «Ирбис» уже строит планы на будущее: в начале 2026 года рассматривается вопрос о проведении соревнований, посвященных пограничникам, павшим по Курском в ходе СВО.