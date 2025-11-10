Спорт

В Себежском округе почтили память земляка-героя масштабным турниром по самбо

Памятный турнир по самбо, посвященный воспитаннику себежского клуба единоборств Ивану Егорову, погибшему при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции, состоялся в поселке городского типа Сосновый Бор Себежского муниципального округа. Инициатива проведения соревнований принадлежит родителям героя, а также его первому тренеру по самбо Багаудину Абдурахманову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила заместитель тренера по организационной работе Ирина Ильина.

Фото здесь и далее: Ирина Ильина

Организатором выступил себежский клуб единоборств «Ирбис» при поддержке отдела образования молодежной политики и спорта администрации Себежского района, Псковского областного отделения Всероссийской федерации самбо и общественной организации «Союза десантников города Великие Луки».

На борцовские ковры вышли 146 спортсменов из различных городов Псковской области и Республики Беларусь. Поединки были жаркими и зрелищными, а высокая квалификация судейской коллегии во главе с Анатолием Сазанским из Пскова позволила обеспечить честность спортивной борьбы и избежать конфликтных ситуаций.

Торжественное открытие турнира началось с минуты молчания в память о павших бойцах. С напутственными словами к участникам обратились мама Ивана Егорова, его первый тренер, представители администрации Себежского района и ветеранских организаций. Церемонию украсили проникновенные творческие номера: танец «Белые журавушки» от ТСК «Полонез» и песня «Львиное сердце» в исполнении Алены Буровой.

Особенностью турнира стал сбор гуманитарной помощи для военнослужащих вместо традиционного стартового взноса. На основе заранее составленного списка потребностей от бойцов команды привезли медикаменты, запчасти, термоодеяла и другие жизненно необходимые вещи. Акцию поддержали и местные жители.

Помимо спортивной, для гостей мероприятия была организована обширная патриотическая и развлекательная программа. «Союз десантников города Великие Луки» развернул выставку военных экспонатов, где дети могли познакомиться с экипировкой и оружием. А благодаря отряду «Дорога добра» работали мастер-классы по плетению тактических браслетов и созданию оберегов, а также площадка для написания писем-треугольников солдатам.

Воспитанники себежского клуба «Ирбис» показали отличные результаты в своих весовых категориях. Призерами стали:

Юноши 2013-2015 годов рождения

1 место — Иван Журавлев в двух категориях до 42 килограммов и до 46 килограммов;

2 место — Саид Исаков (до 34 килограммов);

3 место — Иван Максимов (до 38 килограммов), Магомед Магомедов (до 46 килограммов), Артем Горяченков (55 килограммов), Илья Буров Илья (до 27 килограммов).

Девочки 2015-2016 годов рождения:

1 место — Анастасия и Алена Гитуровы (до 30 килограммов и до 32 килограммов)

2 место — Алена Гитурова (до 30 килограммов)

Мероприятие получило высокие оценки от родителей, участников и официальных лиц. Главный судья соревнований Анатолий Сазанский отметил безупречную организацию, гостеприимство и важность турнира для патриотического воспитания молодежи.

Организаторы выражают огромную благодарность родителям Ивана Егорова за неоценимую помощь в подготовке турнира. Клуб «Ирбис» уже строит планы на будущее: в начале 2026 года рассматривается вопрос о проведении соревнований, посвященных пограничникам, павшим по Курском в ходе СВО.