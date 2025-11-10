Массовое катание на льду устроят в Пскове в честь Дня студента

Профком студентов ПсковГУ приглашает на бесплатное массовое катание на льду в честь Международного дня студентов, сообщили в группе сети «ВКонтакте» профкома.
Изображение: группа сети «ВКонтакте» «Профком студентов ПсковГУ»
Мероприятие состоится 17 ноября в Ледовом дворце. Участников ожидают в 19:00, катание начнется в 19:30 и продлится до 20:30.
Для участия необходимо выполнить несколько условий:
Выход на лед бесплатный. Участники могут использовать собственные коньки или арендовать их на месте за 130 рублей, оставив залог, например, студенческий билет.
Команда профкома студентов ПсковГУ подготовила программу с конкурсами и фотозоной.
В России День студента традиционно отмечается 25 января и совпадает с празднованием Татьяниного дня.