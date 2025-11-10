Спорт

Массовое катание на льду устроят в Пскове в честь Дня студента

Профком студентов ПсковГУ приглашает на бесплатное массовое катание на льду в честь Международного дня студентов, сообщили в группе сети «ВКонтакте» профкома.

Изображение: группа сети «ВКонтакте» «Профком студентов ПсковГУ»

Мероприятие состоится 17 ноября в Ледовом дворце. Участников ожидают в 19:00, катание начнется в 19:30 и продлится до 20:30.

Для участия необходимо выполнить несколько условий:

быть студентом и членом профсоюза;

зарегистрироваться в приложении «СКС РФ»;

взять с собой теплую одежду;

на катке показать баркод из приложения.

Выход на лед бесплатный. Участники могут использовать собственные коньки или арендовать их на месте за 130 рублей, оставив залог, например, студенческий билет.

Команда профкома студентов ПсковГУ подготовила программу с конкурсами и фотозоной.

В России День студента традиционно отмечается 25 января и совпадает с празднованием Татьяниного дня.