Магистрант ВЛГАФК выступила на студенческом олимпийском форуме в Минске

Магистрант Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Юлия Смирнова выступила на VIII Международном студенческом олимпийском форуме «Олимпийское движение, студенческий спорт, коммуникации и олимпийское образование» в Минске, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК, вице-президент Великолукской олимпийской академии Дмитрий Белюков.

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков

Организаторами форума являются:

️Национальный олимпийский комитет Беларуси,

️Белорусская олимпийская академия,

️Белорусский государственный университет физической культуры,

️Белорусская ассоциация студенческого спорта,

️Республиканский волонтерский центр.

В первый день форума студенты и магистранты из Беларуси, России, Республики Камерун и КНР представили свои инновационные разработки и научные исследования в области олимпийского образования и студенческого спорта.

Видео: Белорусская олимпийская академия

Магистрант ВЛГАФК Юлия Смирнова выступила с сообщением «Историческая память и олимпийские ценности в проектах "Память и слава ВЛГАФК" и "Олимпийский диктант"».

«В качестве научного руководителя и эксперта форума вместе с коллегами оценили более 30 докладов и отметили возросший уровень научных исследований и проектов», - поделился Дмитрий Белюков.

Проект «Олимпийский диктант» – это просветительская акция, которую проводит Великолукская олимпийская академия при поддержке Великолукской государственной академии физической культуры и спорта и Олимпийского комитета России с целью популяризации олимпийского движения и повышения интереса к идеалам и ценностям олимпизма. Весной этого года каждый желающий в режиме онлайн мог проверить свои знания по истории олимпийского движения и получить именной сертификат о прохождении «Олимпийского диктанта» на сайте Псковской Ленты Новостей.