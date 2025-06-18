Спорт

Победителей четвертого Олимпийского диктанта наградили в Великих Луках

Награждение победителей четвертой просветительской акции «Олимпийский диктант» состоялось в Великих Луках 18 июня, сообщается в группе акции в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Олимпийский диктант» / «ВКонтакте»

«Поздравляем победителей четвертого Олимпийского диктанта! Накануне 55-летия ВЛГАФК состоялось награждение победителей Четвертой просветительской акции "Олимпийский диктант". Итоги были подведены среди участников на главной площадке проведения в ВЛГАФК, где диктант написали 91 человек», - сообщили организаторы.

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1 место (34 балла) завоевал заведующий кафедрой теории и методики лыжного спорта ВЛГАФК Алексей Аввакуменков.

2 место (33 балла) заняла обучающаяся 1 курса ВЛГАФК (направление «Физическая культура») Вера Никифорова.

3 место (31 балл) получила обучающаяся 3 курса ВЛГАФК (направление «Сервис») Анастасия Лысанова.

Победителей наградили почетной грамотой и памятными сувенирами.

Награждение провели ректор Вячеслав Шляхтов и директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края, вице-президент Великолукской олимпийской академии Дмитрий Белюков.

На награждении присутствовали почетные гости, победители второго и третьего Олимпийских диктантов - Наталья Кузьмина и Анна Степанова.

Почётные грамоты и сувениры победителям, а также благодарности организаторам были направлены в вузы, подведомственные Министерству спорта РФ, где были организованы очные площадки диктанта.

Напомним, что каждый желающий в режиме онлайн мог проверить свои знания по истории олимпийского движения и получить именной сертификат о прохождении «Олимпийского диктанта» на сайте Псковской Ленты Новостей. Новость о диктанте была просмотрена 21 тысячу раз. Начали выполнять диктант 814 уникальных посетителей. Завершили диктант и скачали сертификат 400 человек.

Четвертая просветительская акция «Олимпийский диктант» состоялась 6 мая и была посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Проект «Олимпийский диктант» – это просветительская акция, которую проводит Великолукская олимпийская академия при поддержке Великолукской государственной академии физической культуры и спорта и Олимпийского комитета России с целью популяризации олимпийского движения и повышения интереса к идеалам и ценностям олимпизма.