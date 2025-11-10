Спорт

Псковская команда УФСИН стала бронзовым призером чемпионата «Динамо» по волейболу

С 11 по 14 ноября в спортивном зале Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области проходил Чемпионат Общества «Динамо» по волейболу. В соревнованиях приняли участие 7 команд силовых структур региона, разделённые на две группы, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Команда УФСИН России по Псковской области успешно преодолела групповой этап. Уступив в первой встрече команде КФК-1 со счётом 0:2, наши волейболисты собрались и одержали уверенную победу над командой Росгвардии с идентичным счётом 2:0, что позволило им выйти в полуфинал.

В решающей стадии турнира команде УФСИН предстояло встретиться с представителями ГУ МЧС России по Псковской области. В напряжённой трёхпартийной борьбе победа со счётом 2:1 осталась за соперником.

В матче за третье место волейболисты УФСИН вновь показали свой характер и волю к победе. В очередной битве они выиграли у команды УМВД со счётом 2:1 и завоевали бронзовые медали чемпионата.

«Каждый матч был испытанием, но наши сотрудники продемонстрировали лучшие спортивные качества – волю, взаимовыручку и умение бороться до конца. Эта бронза – общая заслуга всего коллектива», – отметил представитель команды УФСИН России по Псковской области Никита Логинов.