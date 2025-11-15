Спорт

Псковские каратисты завоевали медали на международном турнире в Минске

Псковские каратисты приняли участие в международном турнире «Belarus Open», который прошёл в Минске с 15 по 16 ноября. Всего турнир собрал почти 800 участников из шести стран. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель спортивной федерации каратэ города Пскова Антон Потебня.

Фото здесь и далее: Антон Потебня

«Псковскую команду представляли спортсмены клуба Будокан "АТЭМИ" и спортивной школы Бригантина. Спортсмены показали прекрасные бои в очень конкурентных категориях и заняли достойное место на пьедестале», - отметил Антон Потебня.

Результаты выступлений псковских спортсменов:

Иван Семенов - 2 место в категории кумите 12-13 лет;

Алексей Буравлев - 3 место в категории 14-15 лет.

Тренируют спортсменов Антон Потебня и Михаил Шалыгин.