Псковские каратисты завоевали медали на международном турнире в Минске

Псковские каратисты приняли участие в международном турнире «Belarus Open», который прошёл в Минске с 15 по 16 ноября. Всего турнир собрал почти 800 участников из шести стран. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель спортивной федерации каратэ города Пскова Антон Потебня.
Фото здесь и далее: Антон Потебня
«Псковскую команду представляли спортсмены клуба Будокан "АТЭМИ" и спортивной школы Бригантина. Спортсмены показали прекрасные бои в очень конкурентных категориях и заняли достойное место на пьедестале», - отметил Антон Потебня.
Результаты выступлений псковских спортсменов:
Тренируют спортсменов Антон Потебня и Михаил Шалыгин.