Спорт

В Великих Луках состоялось празднование Дня воздухоплавателя

В Великих Луках состоялся День воздухоплавателя, который стал праздником для любителей и профессионалов этого вида спорта и своеобразным итогом прошедшего спортивного воздухоплавательного сезона. Мероприятие прошло в Городском доме культуры имени Ленина, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Фото: Евгений Николаенков

На фестивале работали мастер-классы для участников и гостей, была организована выставка фотографий, предоставленных официальным фотографом международных встреч воздухоплавателей в Великих Луках Александром Воробьёвым. В администрации отметили, что выставка стала отличной возможностью для всех желающих увидеть уникальные кадры воздушных полетов и окунуться в атмосферу соревнований.

Особое место в программе заняла торжественная часть, в ходе которой к пилотам, судьям, участникам команд, измерителям и журналистам обратился президент Федерации воздухоплавательного спорта Псковской области Владимир Орлов. Он поздравил участников с успешным завершением сезона, выразил благодарность за высокие спортивные достижения и успешные дебюты в текущем году.

Почётными гостями праздника стали пилоты из Великих Лук, которые получили благодарности от областной федерации за профессиональные успехи и выступления в сезоне.

Также в этот день были вручены награды: Сергей Никитин стал лауреатом Кубка Флаймонитора, а Владимир Орлов отмечен бронзовым трофеем командных соревнований Кубка России. Кроме того, впервые в истории воздушного спорта региона судьям, получившим квалификационные категории в 2025 году, были вручены судейские книжки.

«Отметим, что следующий воздухоплавательный сезон обещает стать особенным – в 2026 году в Великих Луках состоится юбилейная 30-я Международная встреча воздухоплавателей, которая соберёт участников со всей России и зарубежных стран и станет достойным продолжением лучших традиций этого уникального вида спорта», - рассказали в администрации города.