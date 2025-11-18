Спорт

Чемпионат и первенство Пскова по карате пройдут в субботу

Согласно календарного плана комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова и спортивной федерации карате города Пскова, 22 ноября пройдут чемпионат и первенство города Пскова по карате WKF, сообщил Псковской Ленте Новостей председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.

В соревнованиях примут участие спортсмены с 6 лет. В программе: индивидуальное ката, ката группа, индивидуальное кумите, командное кумите.

Ожидается участие более 300 спортсменов из Пскова, Псковской области и города Витебск (Беларусь).

Соревнования являются отборочными на чемпионат и первенство Псковской области по карате, которые пройдут 13 декабря.