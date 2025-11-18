Спорт

Кубок Псковской области по таврелям состоится в Великих Луках

Открытый Кубок Псковской области по таврелям памяти А.В. Венделя состоится в Великих Луках в декабре, сообщается на странице Федерации таврелей региона в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Федерация таврелей Псковской области / «ВКонтакте»

«Приглашаем на открытый Кубок псковской области по таврелям памяти А.В. Венделя», - говорится в сообщении.

Место проведения: город Великие Луки, улица Дружбы, 31 (IT-Куб Великие Луки)

Дата проведения: с 13 по 14.декабря. Начало регистрации в 10:30.

Принять участие могут все желающие. Система проведения - швейцарская, 7 туров. Участников ждут гарантированные призы. Заявки на участие принимаются до 11 декабря на электронную почту: tavrelipskov@yandex.ru или по WhatsApp* (+7-921-703-11-06) – ФТПО.

* (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)