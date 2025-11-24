Спорт

«Урок футбола» провели в лицея №10 города Пскова

Учащиеся 5 «Г» класса псковского лицея №10 приняли участие в «Уроке футбола», который прошел в спортивном зале школы 24 ноября. Мастер-класс для них провели футболисты ФК «Псков» Артем Савельев, Владислав Волков и Денис Долгий, сообщил Псковской Ленте Новостей спортивный журналист Андрей Лупанов.

Фотографии предоставлены Андреем Лупановым

«После разминки мальчишки и девчонки вместе с профессиональными игроками выполнили упражнения: ведение и передачи мяча, удары по мячу», - сказал Андрей Лупанов.

Завершился мастер-класс футбольным матчем.

Лицей №10 участвует в масштабном проекте Российского футбольного «Футбол в школе».