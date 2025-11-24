Спорт

Псковичка прошла в сборную России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров

Псковская спортсменка Ксения Игнатьева вошла в состав сборной России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

В финальном заезде на дистанции 200 метров Ксения Игнатьева заняла четвёртое место. Серебряная медаль на всероссийских соревнованиях на дистанции 500 метров позволила ей попасть в сборную.

Напомним, в финале на 500 метров она уступила всего лишь секунду чемпионке из Краснодарского края Арине Алабиной.