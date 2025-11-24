Спорт

Антон Мороз рассказал о роли спорта в жизни современных семей

Совместные спортивные тренировки сближают членов одной семьи. Такое мнение в программе «Семейные ценности» в эфире радио «ПЛН FM» озвучил отец пятерых детей, депутат Псковской городской Думы по округу №3, президент Федерации хоккея на траве России Антон Мороз.

Антон Мороз подчеркнул важную роль спорта в формировании семейных ценностей, так как командные виды спорта способствуют совершенствованию взаимодействия внутри семьи. Он отметил, что «есть современные виды спорта, которые культивируют семейные ценности, создавая собственные семейные тематические мероприятия для проведения выходных дней».

Гость студии, по его словам, 100%-но проводит выходные дни с семьей за совместными спортивными занятиями, среди которых падел, футбол, хоккей и хоккей на траве. «Эти виды спорта позволяют людям разных возрастов и семьям, независимо от пола, проводить время вместе. Спорт может более глубоко связывать».

В ходе эфира подчеркнули, что многие люди находят вторую половинку во время совместных пробежек, сближаясь благодаря общим интересам и любви к здоровому образу жизни.

Антон Мороз, возглавляющий Всероссийскую федерацию хоккея на траве, отметил, что «на нынешний момент найти новые залы, новые места для развития спорта достаточно сложно». Он видит в этом как минус, так и плюс: с одной стороны, это свидетельствует о высоком спросе молодежи и населения на традиционные виды спорта в Псковской области, с другой стороны, существует много других видов спорта, таких как хоккей на траве, которые хотелось бы максимально внедрить.

По его мнению, молодежь очень заинтересована в спорте, видя в нем «источник вдохновения и развития».