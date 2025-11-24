Спорт

​​В Печорах прошел областной семинар директоров спортивных учреждений

​В Печорах состоялся Областной семинар-совещание директоров учреждений дополнительного образования спортивной направленности, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки.

Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки

Мероприятие послужило площадкой для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов в сфере дополнительного спортивного образования. Участники из разных муниципалитетов Псковской области установили профессиональные контакты, поделились наработками и обсудили перспективы развития.

Деловая программа включала рассмотрение важных тем. Участники обсудили ежегодные основные физкультурные и спортивные мероприятия ГБУ ПО «ЦСП», статистический отчет по форме 5-ФК, вопросы антидопинговой деятельности и внедрение ГТО в Псковской области. Также они подвели итоги 2025 года и награждение по результатам Семнадцатой областной Спартакиады учащихся и Шестнадцатой областной Спартакиады ВУЗов.

Помимо деловой части, участники ознакомились с историей Печорского края, посетили Псково-Печорский Свято-Успенский монастырь. Печорская детско-юношеская спортивная школа совместно с учащимися организовала спортивно-массовое мероприятие, где участники наблюдали за выступлениями юных спортсменов и приняли участие в эстафетах и играх. Центр спортивной подготовки Псковской области выразил благодарность директору МБОУ ДО «ПР ДЮСШ» Наталье Кохановой и коллективу спортивной школы за организацию семинара.