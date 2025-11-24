Турнир по настольному теннису на призы «Клуба Нордман» прошел в Пскове

В эти выходные состоялся открытый детский турнир по настольному теннису на призы «Клуба Нордман». Участие в соревнованиях приняли 55 спортсменов из Псковской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода, сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису «Nordman», вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Юрий Сорокин/ «ВКонтакте»
Полные итоги турнира оказались следующими:
Мальчики 2014 года рождения и моложе
- Первое место: Ширяев Денис (Луга)
- Второе место: Горюнов Глеб (Псков)
- Третье место: Севериков Ярослав (Печоры)
Мальчики 2011-2013 года рождения
- Первое место: Довольский Александр (Ленинградская область)
- Второе место: Савельев Арсений (Псков)
- Третье место: Тимофеев Александр (Псков)
Мальчики 2008 года рождения и моложе
- Первое место: Чугаев Андрей (Псков)
- Второе место: Рузиев Рустам (Псков, клуб Nordman)
- Третье место: Поскальнюк Артём (Санкт-Петербург)
Девочки 2014 года рождения и старше
- Первое место: Филичева Ксения (Санкт-Петербург)
- Второе место: Елисеенко Екатерина (Псков, клуб Nordman)
- Третье место: Полегкая Татьяна (Луга)
Девочки 2011-2013 года рождения
- Первое место: Петрищева Полина (Псков)
- Второе место: Тимохина Анастасия (Псков, клуб Nordman)
- Третье место: Маренкова Валерия (Псков, клуб Nordman)
Девочки 2008-2009 года рождения
- Первое место: Закусилова Ярослава (Остров)