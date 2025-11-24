Спорт

Турнир по настольному теннису на призы «Клуба Нордман» прошел в Пскове

В эти выходные состоялся открытый детский турнир по настольному теннису на призы «Клуба Нордман». Участие в соревнованиях приняли 55 спортсменов из Псковской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода, сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису «Nordman», вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин/ «ВКонтакте»

Полные итоги турнира оказались следующими:

Мальчики 2014 года рождения и моложе

Первое место: Ширяев Денис (Луга)

Второе место: Горюнов Глеб (Псков)

Третье место: Севериков Ярослав (Печоры)

Мальчики 2011-2013 года рождения

Первое место: Довольский Александр (Ленинградская область)

Второе место: Савельев Арсений (Псков)

Третье место: Тимофеев Александр (Псков)

Мальчики 2008 года рождения и моложе

Первое место: Чугаев Андрей (Псков)

Второе место: Рузиев Рустам (Псков, клуб Nordman)

Третье место: Поскальнюк Артём (Санкт-Петербург)

Девочки 2014 года рождения и старше

Первое место: Филичева Ксения (Санкт-Петербург)

Второе место: Елисеенко Екатерина (Псков, клуб Nordman)

Третье место: Полегкая Татьяна (Луга)

Девочки 2011-2013 года рождения

Первое место: Петрищева Полина (Псков)

Второе место: Тимохина Анастасия (Псков, клуб Nordman)

Третье место: Маренкова Валерия (Псков, клуб Nordman)

Девочки 2008-2009 года рождения