15 медалей завоевала сборная Псковской области в Чемпионате и Первенстве СЗФО России по рукопашному бою

Чемпионат и Первенство Северо-Западного муниципального округа России по рукопашному бою состоялись 05-07 декабря в городе Сосновый бор Ленинградской области. В соревнованиях приняли участие 338 спортсменов из восьми регионов России: Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и республики Коми, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации рукопашного боя.
Фото: ПРОО «Федерация рукопашного боя»
Псковскую область представляли 28 спортсменов из пяти муниципалитетов нашего региона.
В Чемпионате СЗФО России 2025 года среди спортсменов старше 18 лет, псковские спортсмены завоевали следующие результаты:
Медальный итог Первенства СЗФО:
В судейском корпусе СЗФО работали псковские судьи: судья всероссийской категории Андрей Синяев, судья первой категории Юрий Кононенко и судья второй категории Глеб Лабецкий.
«Хочу отметить выступление Камиля Омарова, который досрочно закончил большинство поединков и подтвердил спортивный разряд "Кандидат в матера спорта по рукопашному бою. Камиль стал уже трехкратным победителем Чемпионатов СЗФО 2023, 2024, 2025 годов, прошел отбор и начал подготовку к чемпионату России. Чемпионат России состоится в феврале в г. Владивостоке. Финансовый вопрос выезда на Чемпионат России пока не решен, как и поездка лучших спортсменов на Первенство России в городе Тула в марте, т.к. бюджет федерации сильно ограничен, это омрачает предновогоднее настроение, но будем наедятся на новогоднее чудо», - поделилась президент федерации.
Псковская региональная федерация рукопашного боя благодарит за помощь в организации выезда родительский комитет Федерации, главного тренера сборной команды – Рафаэля Керимова и выражает благодарность организаторам мероприятия за четко организованный турнир.