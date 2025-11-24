Спорт

15 медалей завоевала сборная Псковской области в Чемпионате и Первенстве СЗФО России по рукопашному бою

Чемпионат и Первенство Северо-Западного муниципального округа России по рукопашному бою состоялись 05-07 декабря в городе Сосновый бор Ленинградской области. В соревнованиях приняли участие 338 спортсменов из восьми регионов России: Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и республики Коми, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации рукопашного боя.

Фото: ПРОО «Федерация рукопашного боя»

Псковскую область представляли 28 спортсменов из пяти муниципалитетов нашего региона.

В Чемпионате СЗФО России 2025 года среди спортсменов старше 18 лет, псковские спортсмены завоевали следующие результаты:

1 место в категории 80 кг - Камиль Омаров, тренер Р.А. Керимов, Псков.

2 место в категории 97+ кг - Лука Коршунов, тренер Е.Е. Павловский, Великие Луки.

2 место в категории 58 кг - Ольга Васильева, тренеры В.С. Иваненков, М.Н. Савеленко, Псков.

3 место в категории 97+ кг - Асил Керимов, тренер Р.А. Керимов, Псков.

Медальный итог Первенства СЗФО:

1 место в категории 12-13 лет 37 кг - Екатерина Крундикова,

1 место в категории 14-15 лет 58+ кг - Дарья Чубакова, тренеры: А.Е. Садков, Д.А. Лободина, МО «Гдовский район».

1 место в категории 12-13 лет 48 кг - Иван Кондратьев, тренер Е.А. Жданов, Печоры.

1 место в категории 18-21 год, 58 кг - Ольга Васильева, тренеры: В.С. Иваненков, М.Н. Савеленко, Псков.

2 место в категории 14-15 лет 73+ кг - Илья Васильев, тренеры: В.Н. Евдокимов, Р.А. Керимов, Псков.

2 место в категории 16-17 лет 44 кг - Алёна Малых, тренеры: А.Е. Садков, Д.А. Лободина, МО «Гдовский район».

2 место в категории 14-15 лет 58 кг - Полина Морозова, тренеры: В.С. Иваненков, М.Н. Савеленко, Псков.

2 место в категории 16-17 лет 62 кг - Руслан Саидов, тренеры: Х.Т. Юсупов, А.Г. Арсланханов, Псков.

3 место в категории 14-15 лет 52 кг - Степан Кондратьев, тренер Е.А. Жданов, Печоры.

3 место в категории 12-13 лет 53+ кг - Маргарита Тукан, тренеры: А.Е. Садков, Д.А. Лободина, МО «Гдовский район».

3 место в категории 16-17 лет 73 кг - Станислав Шпер, тренеры: Х.Т. Юсупов, А.Г. Арсланханов, Псков.

В судейском корпусе СЗФО работали псковские судьи: судья всероссийской категории Андрей Синяев, судья первой категории Юрий Кононенко и судья второй категории Глеб Лабецкий.

«Хочу отметить выступление Камиля Омарова, который досрочно закончил большинство поединков и подтвердил спортивный разряд "Кандидат в матера спорта по рукопашному бою. Камиль стал уже трехкратным победителем Чемпионатов СЗФО 2023, 2024, 2025 годов, прошел отбор и начал подготовку к чемпионату России. Чемпионат России состоится в феврале в г. Владивостоке. Финансовый вопрос выезда на Чемпионат России пока не решен, как и поездка лучших спортсменов на Первенство России в городе Тула в марте, т.к. бюджет федерации сильно ограничен, это омрачает предновогоднее настроение, но будем наедятся на новогоднее чудо», - поделилась президент федерации.

Псковская региональная федерация рукопашного боя благодарит за помощь в организации выезда родительский комитет Федерации, главного тренера сборной команды – Рафаэля Керимова и выражает благодарность организаторам мероприятия за четко организованный турнир.