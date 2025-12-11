Спорт

Во второй день заезда «Дружина Довмонта» в Печорах состоялись соревнования по самбо

В Печорах на базе центра «Истоки. Школа» состоялись масштабные соревнования по самбо, которые стали ярким событием второго дня специального заезда «Дружина Довмонта». Турнир собрал 114 юных спортсменов в возрасте от 14 до 17 лет, представляющих семь регионов России. Все участники смены вышли на ковер, чтобы побороться за медали и кубки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения «Единой России»

Главным судьей соревнований выступил руководитель Псковской областной федерации самбо, председатель регионального общественного совета партийного проекта «Единой России» «Выбор сильных» Дмитрий Алекминский.

Во время торжественного открытия соревнований по самбо ребят поприветствовали ответственный Псковской епархии по вопросам физической культуры и спорта, настоятель храма Святой великомученицы Варвары города Печоры отец Дмитрий; врио министра спорта Псковской области Галина Овсова; председатель исполкома Федерации самбо Санкт-Петербурга, заслуженный мастер спорта России Руслан Гасымов и региональный координатор партийного проекта «Выбор сильных» Владимир Владимиров.

Отец Дмитрий пожелал спортсменам приобрести новые знания и новые знакомства. «Нам бы хотелось, чтобы вы задумались над поиском истины, поиском веры в себя. В единоборствах вы можете совершенствоваться всю жизнь, тело вы свое познаете, но и не забывайте свою душу, о ней тоже нужно заботиться», – отметил священнослужитель. Он также выразил надежду на то, что полученный опыт даст подросткам новый импульс для познания самого себя и пожелал спортсменам успехов и красивой борьбы.

Дружеской атмосферы и честных поединков пожелала спортсменам Галина Овсова. «Любые соревнования для спортсмена – это возможность демонстрировать свои лучшие физические качества, повысить профессиональное спортивное мастерство. Самбо – тот вид спорта, который воспитывает качества, которые необходимы настоящим защитникам Отечества», – сказала она и пожелала самбистам, чтобы их в жизни сопровождали только победы.

«Вы сейчас находитесь в месте силы, в месте веры и очень важно верить в себя, в свои силы. Верьте в себя в то, что вы делаете, и тогда вам все будет даваться», - напутствовал спортсменов Руслан Гасымов.

Владимир Владимиров отметил, что сегодня спортсмены выходят на ковер, чтобы продемонстрировать не только свою физическую подготовку, но и силу духа, волю к победе и побороться за честь своего региона. «Самбо - это не просто спорт, это философия жизни, где каждый бросок учит нас подниматься после падений, а каждое соревнование закаляет характер. Помните, что за вашими плечами - поддержка тренеров, семей и всего региона. Каждый из вас уже победитель, просто за то, что находится в этом уникальном месте, на печорской земле. Верьте в себя, боритесь до конца и помните - истинная победа не только в медалях, но и в том, как вы преодолеваете себя на пути к цели», - сказал он.

Почетные грамоты, благодарности от клуба спортивных единоборств «Отечество» и памятные подарки были вручены почетным гостям соревнований.

Инструкторами Псковского филиала центра «Воин» для спортсменов были организованы мастер-классы по тактической медицине, стрельбе, управлению БПЛА, а также выставка оружия. Юноши активно интересовались представленными экземплярами оружия, пробовали свои силы в управлении беспилотными летательными аппаратами, с любопытством разбирались в тонкостях тактической медицины.

Напомним, заезд для самбистов СЗФО проходит при поддержке партийного проекта «Единой России» «Выбор сильных», Псковской митрополии, Псковского государственного университета и клуба единоборств «Отечество».