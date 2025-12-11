Спорт

В Острове состоялся 43-й пробег памяти Клавдии Назаровой и группы подпольщиков

Традиционный 43-й легкоатлетический пробег «Тишино - Остров», посвященный памяти Героя Советского Союза Клавдии Назаровой и группы островских подпольщиков, состоялся 13 декабря. Об этом сообщил глава Островского округа Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фотографии: Дмитрий Быстров / Telegram

В пробеге на дистанцию 3 км приняли участие учащиеся школ города Острова, Пскова и Псковского района. На дистанцию 10 км вышли взрослые спортсмены-любители, прибывшие на пробег со всей области.

«Участники награждены грамотами и медалями. Для многих эти соревнования ежегодные. Спортсмены испытывают себя, получают удовольствие от дистанции и отдают дань памяти героям, в чью честь проводится пробег», - уточнил Дмитрий Быстров.

Напомним, 12 декабря отмечается День памяти Клавдии Назаровой. Герой Советского Союза, руководитель подпольной комсомольской организации города Острова, простая пионервожатая стала символом мужества и примером самопожертвования в борьбе гражданского населения с немецко-фашистскими оккупантами во время Великой Отечественно войны. О Клавдии Назаровой, её подвиге и соратниках по сопротивлению рассказывает очередной выпуск проекта «Истфакт».