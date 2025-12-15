Гимнастки из Пскова стали призерами в финале Всероссийской клубной Лиги

Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве прошёл финал «Альфа-Банк Всероссийской клубной Лиги», в котором участвовали гимнастки из Пскова, сообщили в группе в сети «ВКонтакте» «Академия гимнастики | Псков». Турнир считается одним из самых масштабных и престижных в стране.
Фото здесь и далее: группа в сети «ВКонтакте» «Академия гимнастики | Псков»
На соревнованиях выступили лучшие гимнастки из различных регионов России. Академию гимнастики Пскова представляли спортсменки групповых упражнений по программе кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта и гимнастки индивидуальной программы.
Результаты, ставшие завершением соревновательного года для академии:
Также достойные выступления продемонстрировали Валерия Романова и Ирина Поленок, сообщили в академия гимнастики. Их уверенность и собранность отметили судьи.