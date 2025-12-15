Спорт

Гимнастки из Пскова стали призерами в финале Всероссийской клубной Лиги

Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве прошёл финал «Альфа-Банк Всероссийской клубной Лиги», в котором участвовали гимнастки из Пскова, сообщили в группе в сети «ВКонтакте» «Академия гимнастики | Псков». Турнир считается одним из самых масштабных и престижных в стране.

Фото здесь и далее: группа в сети «ВКонтакте» «Академия гимнастики | Псков»

На соревнованиях выступили лучшие гимнастки из различных регионов России. Академию гимнастики Пскова представляли спортсменки групповых упражнений по программе кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта и гимнастки индивидуальной программы.

Результаты, ставшие завершением соревновательного года для академии:

Алина Пестова заняла 2 место среди гимнасток 2011 года рождения;

Елизавета Струкова показала 6 место по программе мастеров спорта;

Лизавета Базарова заняла 3 место среди гимнасток 2009 года рождения.

Также достойные выступления продемонстрировали Валерия Романова и Ирина Поленок, сообщили в академия гимнастики. Их уверенность и собранность отметили судьи.