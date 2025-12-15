Спорт

В России планируют создать Федерацию настольных игр

Умар Кремлёв возглавил Международную федерацию нард — это событие уже вызвало отклик у экспертов индустрии. Директор спортивной школы «Центр цифровых видов спорта» Сургутского района Артём Щепотьев и посол Всемирных интеллектуальных игр Наталья Ковалёва поделились оценками перспектив развития направления.

В своём заявлении Умра Кремлёв отметил, что сейчас дети предпочитают играть в телефонах, что не способствует развитию интеллекта, поэтому настольные игры будут продвигаться в первую очередь среди детей.

В свою очередь Артем Щепотьев пояснил, что в России существует большое сообщество настольных игр различного содержания, форм и направленности, но системности у них на данный момент нет, пишет RuNews24.ru. По словам эксперта, идея создания Федерации настольных игр давно существует уже давно, и если ими займется такой человек, как Умар Кремлёв, то у них прекрасное будущее.

«По поводу телефонов не совсем согласен. Мы не можем бороться с прогрессом, нужно его возглавить. И эта идея еще актуальнее. Необходимы изменения в ФССП по фиджитал-спорту, чтобы там появился цифровой сегмент на мобильных устройствах»,- отметил спикер.

Кроме того, посол Всемирных интеллектуальных игр Наталья Ковалёва отметила, что назначение Кремлёва на пост главы международной организации внушает оптимизм.

«Исторически именно Россия выступила инициатором создания IMSA (Международной ассоциации интеллектуальных видов спорта) и наравне с Китаем была одной из ключевых движущих сил интеллектуальных Олимпийских игр. Как мы видим, когда Россия перестала участвовать в проекте, он фактически прекратил своё существование. Ведь спорт — это прежде всего соперничество, интрига и взаимное уважение. Без этих составляющих угасает и само соревнование», - заключила посол.