Спорт

Частичный ремонт выполнили на локнянском стадионе «Колос»

Инициативный проект по частичному ремонту стадиона «Колос» реализовали в Локне, сообщается в Telegram-канале главы Локнянского муниципального округа Ивана Белугина.

Фото здесь и далее: Иван Белугин / Telegram

«Друзья, ещё один инициативный проект в нашем округе успешно реализован — на стадионе "Колос" выполнен частичный ремонт. В прошлом году мы вместе с футбольной командой Локни заявили инициативный проект по обновлению главного спортивного места притяжения — стадиона "Колос". Проект получил поддержку, и сегодня можно уверенно сказать: результат есть, и он виден каждому. Генеральным партнёром проекта выступил предпринематель Михаил Алексеевич Холодцов, который предоставил софинансирование в размере 300 000 рублей, что стало определяющим при победе заявки в конкурсе», - сообщил Иван Белугин.

На стадионе установлены новые трибуны, смонтирована система видеонаблюдения, частично отремонтированы внутренние помещения, закуплен спортивный инвентарь.

«Всё это — шаг к тому, чтобы занятия спортом в Локне проходили в более комфортных и безопасных условиях. При этом мы понимаем: для стадиона «Колос» этого недостаточно. Объект был построен в 1993 году и ни разу не проходил капитальный ремонт. Именно поэтому тема его дальнейшего обновления получила продолжение», - добавил глава округа.

Он отметил, что на личный приём граждан в рамках поручения президента России Владимира Путина к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову обратился многолетний участник футбольного клуба «Стрела Локня» Николай Сергеев. Он поднял важный и своевременный вопрос — необходимость капитального ремонта стадиона. Инициатива была поддержана.

«Уже подтверждено предоставление федеральной субсидии в размере 19,86 млн рублей, а общий объём финансирования с учётом областных и муниципальных средств составит более 20,2 млн рублей. Капитальный ремонт стадиона «Колос» запланирован на 2026 год. На сегодняшний день проектно-сметная документация актуализирована — из неё исключены работы, уже выполненные в рамках инициативного проекта. 12 декабря документация прошла экспертизу. Сейчас ожидаем поступления средств и готовимся к конкурсу по определению подрядчика. Уверен, что после капитального ремонта стадион "Колос" станет настоящим местом силы и спортивной гордостью нашего округа», - заключил Иван Белугин.