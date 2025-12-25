Сергей Бухаров рассказал о поддержке легкой атлетики в Пскове

О поддержке легкоатлетов Пскова рассказал председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Сергей Бухаров в программе «Обратный отсчёт», вышедшей на волнах радио ПЛН FM.

Гость студии отметил, что легкая атлетика является традиционно популярным и массовым видом спорта.

​Он сообщил, что псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова уже не первый год демонстрирует высокие результаты на уровне России, и пояснил, что такие достижения спортсменов, как у Натальи Спиридоновой, способствуют популяризации вида спорта: «Конечно, такая самореклама вида спорта дает свои плоды».

Довольно большое количество тренировочных сборов у Натальи Спиридоновой проходит за пределами региона, но её тренер находится в Пскове. Сергей Бухаров сказал, что атлетка, будучи членом сборной команды России, часто тренируется на стадионе «Машиностроитель». Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова подчеркнул, что Наталья Спиридонова выступает за Псковскую область, несмотря на предложения выступать за другие регионы на более выгодных условиях.

«Наталья проявила замечательный патриотизм, представляя город Псков и Псковскую область на всероссийских и, до недавнего времени, международных соревнованиях. Посмотрим, что будет дальше. Напомню, что она является победительницей первенства мира, что подтверждает её высокий уровень как спортсмена. Мы уделяем особое внимание таким спортсменам и стараемся создавать для них индивидуальные условия подготовки», - сказал гость студии.

По словам Сергея Бухарова, Наталье Спиридоновой оказывается поддержка. Он уточнил, что в этом вопросе задействованы областные власти и Центр спортивной подготовки Псковской области. Администрация города также максимально поддерживает спортсменку через спортивную школу «Надежда».

«Здесь мы также прилагаем все усилия в рамках наших возможностей, чтобы максимально помочь с выездами и необходимым спортивным инвентарем. Мы стараемся создать для нее наилучшие условия в городе Пскове. Приятно, что она поддерживает хорошие отношения как со школой, так и с регионом», - поделился председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова.